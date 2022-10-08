Сделал «предложение» и получил пощёчину

В вирусном ролике можно лицезреть то, как на трибунах, на фоне камеры, вращающейся на заднем плане, фанат-мужчина опускается на одно колено, чем приводит в состояние лёгкого замешательства (предположительно) свою девушку.



Однако её восхищённое удивление быстро меняется возмущением, когда молодой человек открывает коробку, в которой оказывается совсем не то кольцо, которое ожидала там увидеть дама.



Этот подарок явно вывел женщину из себя, отчего она прямо на глазах огромного числа людей влупила своему возлюбленному пощёчину, высказала в его адрес несколько отборных ругательств и вылила в лицо выпивку, прежде чем уйти от парня в гневе.