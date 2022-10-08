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Сделал «предложение» и получил пощёчину

Сделал «предложение» и получил пощёчину

Автор:
08 октября 2022 09:30
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   люди   отношение   пощёчина   предложение   фото   
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Стоит признать то, что не каждое предложение руки и сердца может быть идеальным.
Под постом одна из пользовательниц написала:

«Я бы сказала «Да» ринг-попу, но не во время спортивного мероприятия…»

Некоторые люди отметили, что, похоже, у него в кармане была ещё одна коробка, и что это предложение, возможно, было шуткой, предшествующей реальному событию с настоящим кольцом.

Другие же комментаторы и вовсе посчитали всё инсценировкой. Как бы там ни было, в целом ситуация получилась весьма комичной, вы так не считаете?

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   отношение   пощёчина   предложение   фото   
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3  комментария
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1k
MPEG-8 Час назад
А, потом они мирились и сломали кровать.
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70k
Доктор Джонс 39 минут назад
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Андрей Час назад
он точно бабе кольцо предлагал ?
а то там грудка как у пацаненка...
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