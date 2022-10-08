Сделал «предложение» и получил пощёчину

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Стоит признать то, что не каждое предложение руки и сердца может быть идеальным.
Это доказал случай с парой на недавней игре MLB на поле Торонто Блу-Джейс, где попытка сделать предложение руки и сердца оказалась полным провалом.
В вирусном ролике можно лицезреть то, как на трибунах, на фоне камеры, вращающейся на заднем плане, фанат-мужчина опускается на одно колено, чем приводит в состояние лёгкого замешательства (предположительно) свою девушку.
Однако её восхищённое удивление быстро меняется возмущением, когда молодой человек открывает коробку, в которой оказывается совсем не то кольцо, которое ожидала там увидеть дама.
Этот подарок явно вывел женщину из себя, отчего она прямо на глазах огромного числа людей влупила своему возлюбленному пощёчину, высказала в его адрес несколько отборных ругательств и вылила в лицо выпивку, прежде чем уйти от парня в гневе.
Однако её восхищённое удивление быстро меняется возмущением, когда молодой человек открывает коробку, в которой оказывается совсем не то кольцо, которое ожидала там увидеть дама.
Этот подарок явно вывел женщину из себя, отчего она прямо на глазах огромного числа людей влупила своему возлюбленному пощёчину, высказала в его адрес несколько отборных ругательств и вылила в лицо выпивку, прежде чем уйти от парня в гневе.
Репортёр Джордан Чиккелли (Jordan Cicchelli), опубликовавшая в Twitter видео, первоначально размещённое на TikTok, подписала свой пост так:
«Я только что увидела видео, на котором парень сделал своей девушке во время игры «Джейс» фальшивое предложение.»
«Тот факт, что он сделал это с ринг-попом на глазах у тысяч людей, — это одно, но то, что он сделал это в середине работы с битой в верхней части ордера, — это то, что я считаю перебором.»
«Этого ни в коем случае не следовало делать.»
«Я только что увидела видео, на котором парень сделал своей девушке во время игры «Джейс» фальшивое предложение.»
«Тот факт, что он сделал это с ринг-попом на глазах у тысяч людей, — это одно, но то, что он сделал это в середине работы с битой в верхней части ордера, — это то, что я считаю перебором.»
«Этого ни в коем случае не следовало делать.»
Под постом одна из пользовательниц написала:
«Я бы сказала «Да» ринг-попу, но не во время спортивного мероприятия…»
Некоторые люди отметили, что, похоже, у него в кармане была ещё одна коробка, и что это предложение, возможно, было шуткой, предшествующей реальному событию с настоящим кольцом.
Другие же комментаторы и вовсе посчитали всё инсценировкой. Как бы там ни было, в целом ситуация получилась весьма комичной, вы так не считаете?
«Я бы сказала «Да» ринг-попу, но не во время спортивного мероприятия…»
Некоторые люди отметили, что, похоже, у него в кармане была ещё одна коробка, и что это предложение, возможно, было шуткой, предшествующей реальному событию с настоящим кольцом.
Другие же комментаторы и вовсе посчитали всё инсценировкой. Как бы там ни было, в целом ситуация получилась весьма комичной, вы так не считаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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