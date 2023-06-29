17 забавных вещей, которые люди подарили своим родным и друзьям

Желая порадовать своих друзей и близких подарками, мы, как правило, пытаемся подыскать нечто особенное и действительно запоминающееся. Что это может быть? Новенький телефон, коллекционная игрушка или подарочное издание книги? Неплохие решения. Но далеко не всегда дороговизна и редкость презента определяет уровень счастья, который он подарит своему обладателю после вручения. Какие ещё могут быть варианты?

Некоторые люди при выборе подарков делают ставку на юмор. И в большинстве случаев это абсолютно правильное решение! Ведь забавные подарки способны оставлять наибольшие впечатления и вызывать взрыв смеха!

Я подарил жене картину, на которой я нарисован в стиле пин-ап