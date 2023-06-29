17 забавных вещей, которые люди подарили своим родным и друзьям

Герои данной подборки позаботились о том, чтобы подарить своим родным и близком действительно запоминающиеся вещи.
Желая порадовать своих друзей и близких подарками, мы, как правило, пытаемся подыскать нечто особенное и действительно запоминающееся. Что это может быть? Новенький телефон, коллекционная игрушка или подарочное издание книги? Неплохие решения. Но далеко не всегда дороговизна и редкость презента определяет уровень счастья, который он подарит своему обладателю после вручения. Какие ещё могут быть варианты?
Некоторые люди при выборе подарков делают ставку на юмор. И в большинстве случаев это абсолютно правильное решение! Ведь забавные подарки способны оставлять наибольшие впечатления и вызывать взрыв смеха!
Я подарил жене картину, на которой я нарисован в стиле пин-ап
Подарок сестры мужу
Моя девушка намекнула, что хочет плюшевого мишку на День святого Валентина. Я надеюсь, что ей понравится
Идеальный и смешной подарок
Любимый цветок моей девушки — подсолнух. Поэтому на её день рождения я заказал эту особую занавеску с Дэнни Де Вито и подсолнухами.
Странный подарок
Пригласили нас с женой на свадьбу. Встал резонный вопрос — что дарить? Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. И деньги. Причём денег надо много! Килограмм 10, не меньше.
Психанул
Лучший подарок на День отца, который я когда-либо видел
Итак, моя подруга сделала для моего мужа снорлакса в натуральную величину
Жена с моим подарком на День святого Валентина
Подарок моей жены для меня
Я связала для своего парня гигантский носок на Рождество
Вот что происходит, когда не делаешь сначала пробный образец.
Правильно формулируйте свои желания
— Что ты хочешь на день рождения?
— Что угодно, лол.
Сегодня у меня день рождения. А поскольку по профессии я электрик, получил от коллеги вот такой подарок
Мама слега перестаралась
Такая мама и кольчугу из проволоки свяжет — не поморщится.
Не поминайте лихом
Подарок жене на 8 марта. Набор из 3 пар носков.
Долгожданный подарок
У коллеги был день рождения. Мы знали, что он уже долго мечтает о приставке, и поэтому выбор подарка был очевиден.
Друзья подарили мне крутую вещь! Я называю их танкотапки
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