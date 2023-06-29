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17 забавных вещей, которые люди подарили своим родным и друзьям

17 забавных вещей, которые люди подарили своим родным и друзьям

Автор:
29 июня 2023 07:41
Метки: Вещи   Прикол   Юмор   забавно   люди   подарок   подборка   
959
18

Герои данной подборки позаботились о том, чтобы подарить своим родным и близком действительно запоминающиеся вещи.

Желая порадовать своих друзей и близких подарками, мы, как правило, пытаемся подыскать нечто особенное и действительно запоминающееся. Что это может быть? Новенький телефон, коллекционная игрушка или подарочное издание книги? Неплохие решения. Но далеко не всегда дороговизна и редкость презента определяет уровень счастья, который он подарит своему обладателю после вручения. Какие ещё могут быть варианты?

Некоторые люди при выборе подарков делают ставку на юмор. И в большинстве случаев это абсолютно правильное решение! Ведь забавные подарки способны оставлять наибольшие впечатления и вызывать взрыв смеха!

Я подарил жене картину, на которой я нарисован в стиле пин-ап

×
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Подарок сестры мужу

Моя девушка намекнула, что хочет плюшевого мишку на День святого Валентина. Я надеюсь, что ей понравится

Идеальный и смешной подарок

Любимый цветок моей девушки — подсолнух. Поэтому на её день рождения я заказал эту особую занавеску с Дэнни Де Вито и подсолнухами.

Странный подарок

Пригласили нас с женой на свадьбу. Встал резонный вопрос — что дарить? Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. И деньги. Причём денег надо много! Килограмм 10, не меньше.

Психанул

Лучший подарок на День отца, который я когда-либо видел

Итак, моя подруга сделала для моего мужа снорлакса в натуральную величину

Жена с моим подарком на День святого Валентина



Подарок моей жены для меня

Я связала для своего парня гигантский носок на Рождество

Вот что происходит, когда не делаешь сначала пробный образец.

Правильно формулируйте свои желания

— Что ты хочешь на день рождения?

— Что угодно, лол.

Сегодня у меня день рождения. А поскольку по профессии я электрик, получил от коллеги вот такой подарок

Мама слега перестаралась

Такая мама и кольчугу из проволоки свяжет — не поморщится.

Не поминайте лихом

Подарок жене на 8 марта. Набор из 3 пар носков.

Долгожданный подарок

У коллеги был день рождения. Мы знали, что он уже долго мечтает о приставке, и поэтому выбор подарка был очевиден.

Друзья подарили мне крутую вещь! Я называю их танкотапки

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Метки: Вещи   Прикол   Юмор   забавно   люди   подарок   подборка   
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7  комментариев
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4k
Наталья 22 минуты назад
И где тут забавные?
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33k
Snork Snorkoff Минуту назад
Из забавного пожалуй только тортик. Остальное просто куета какая-то..
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1k
Сергей 6 минут назад
Только в свой день рождения понимаешь сколько бесполезных вещей придумали люди.)
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16k
Smiley 9 минут назад
Забавных или по большей части упоротых?
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76k
Доктор Джонс 13 минут назад
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809
adssaf afasffdsga 47 минут назад
Комментарий к фото
При весе десятирублёвой в 5.63, это чуть меньше 1800 рублей.
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