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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 835 постов • 42 подписчика подписаться
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Боксёры из Ингушетии и Северной Осетии выясняли отношения вне ринга

Боксёры из Ингушетии и Северной Осетии выясняли отношения вне ринга

Автор:
19 октября 2023 12:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бокс   драка   конфликт   спортсмены   турнир   
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Драка произошла на боксерском турнире в Ставропольском крае. Спортсменам из Ингушетии не понравилась поддержка команды из Северной Осетии. Мероприятие проходило без полиции.

Массовая потасовка произошла из-за того, что ингушской команде не понравилась поддержка команды из Северной Осетии. После словесной перепалки боксеры начали выяснять отношения на кулаках.


Стоит отметить, что турнир проходил без сопровождения полицейского контроля, поэтому успокоить участников было некому.


Общественники призвали главу Федерации бокса РФ Татьяну Кириенко привлечь к ответственности организаторов турнира и наказать зачинщиков. Их возмутило отсутствие охраны и врачей на мероприятии.

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Метки: Видео   бокс   драка   конфликт   спортсмены   турнир   
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5  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Чего удивляться , они там столетиями резали друг-друга пока Россия туда не пришла. Если Россия уйдет то всё повторится .
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128
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Зачем там полиция? Быстрее перебьют друг друга, нормальным людям жить спокойнее
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3k
Χάρων Час назад
Ссылка youtu.be
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
А может, если нервные такие, ну его этот спорт? Просто запретить определенным лицам вообще занятия? К чему это, если отношения выясняют вне ринга и явно не слишком спортивным способом.
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Да нормально все, угомонились быстро... не то что футбольные фанаты! Те еще несколько часов ходят заряженные на зло.
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