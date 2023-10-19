Боксёры из Ингушетии и Северной Осетии выясняли отношения вне ринга

Массовая потасовка произошла из-за того, что ингушской команде не понравилась поддержка команды из Северной Осетии. После словесной перепалки боксеры начали выяснять отношения на кулаках.

Стоит отметить, что турнир проходил без сопровождения полицейского контроля, поэтому успокоить участников было некому.

Общественники призвали главу Федерации бокса РФ Татьяну Кириенко привлечь к ответственности организаторов турнира и наказать зачинщиков. Их возмутило отсутствие охраны и врачей на мероприятии.