Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии

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Президент Южного Судана Салва Киир обмочился в момент исполнения национального гимна. Инцидент произошёл во время выступления духового оркестра в рамках открытия новой автомобильной дороги.
На опубликованных кадрах видно, как у политика намокла левая штанина. 71-летний глава африканского государства не сразу понял, что произошло. Остальные присутствующие сделали вид, что ничего не видели.
Сенатор и правозащитник Шеху Сани назвал инцидент актом «экстремального патриотизма». Сенатор предположил, что президент отказался идти в уборную из-за торжественного момента. Также он не исключил, что глава Южного Судана страдает от болезни мочевого пузыря.
Салва Киир стал президентом в 2011 году.
Сенатор и правозащитник Шеху Сани назвал инцидент актом «экстремального патриотизма». Сенатор предположил, что президент отказался идти в уборную из-за торжественного момента. Также он не исключил, что глава Южного Судана страдает от болезни мочевого пузыря.
Салва Киир стал президентом в 2011 году.
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