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Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии

Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии

Автор:
15 декабря 2022 11:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Салва Киир   видео   инцидент   неудача   обмочился   президент   фейл   южный судан   
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Президент Южного Судана Салва Киир обмочился в момент исполнения национального гимна. Инцидент произошёл во время выступления духового оркестра в рамках открытия новой автомобильной дороги.
На опубликованных кадрах видно, как у политика намокла левая штанина. 71-летний глава африканского государства не сразу понял, что произошло. Остальные присутствующие сделали вид, что ничего не видели.

Сенатор и правозащитник Шеху Сани назвал инцидент актом «экстремального патриотизма». Сенатор предположил, что президент отказался идти в уборную из-за торжественного момента. Также он не исключил, что глава Южного Судана страдает от болезни мочевого пузыря.

Салва Киир стал президентом в 2011 году.

Источник:

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Метки: Салва Киир   видео   инцидент   неудача   обмочился   президент   фейл   южный судан   
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11  комментариев
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16k
Александр 42 минуты назад
Экология такая
Ссылка www.youtube.com
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13k
jungar Минуту назад
зачем я полминуты смотрел как ссытся старый негр?
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26k
Alan Garner 10 минут назад
Ельцин алкаш, все самолёты обоссал.
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1k
⚉ ☯ ⚇ 14 минут назад
У меня собака в первые месяцы жизни писала и очень радовалась когда видела приходивших в гости родственников. Думаю он это от радости.
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4k
просто Дмитрий 16 минут назад
Не буду упоминать "страну", о президент "одной маленькой, но очень гордой страны" ....как ни выступит со своими умозаключениями, то каждый раз оказывается "в луже"
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30
Охотник 20 минут назад
Пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь...
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16k
Василий Пирогов 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Igor Pan (IP KIev) 23 минуты назад
Некоторым старым президентам стоит призадуматься! Стышал, что шанс сцаться на ходу увеличивается при наличи ботекса ))
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29k
Владимир Полчаса назад
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28k
Levyathan Полчаса назад
Ну, до президенства он был у власти с 2005 года. итого 17лет
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1k
Lexx Полчаса назад
Вот, что значит "обоссался от счастья".
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