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Скутерист слишком загляделся на драку

Скутерист слишком загляделся на драку

Автор:
22 мая 2024 09:35
Метки: Видео   Китай   драка   инцидент   неудача   фейл   
914
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Житель Китая запечатлел из окна своей квартиры потасовку нескольких молодых людей возле закусочной. Проезжавший неподалеку от нарушителей спокойствия скутерист настолько заинтересовался дракой, что не заметил яму на дороге.

Подросток развернул своё транспортное средство и отправился на место драки. В какой-то момент он не заметил яму на дороге.

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Метки: Видео   Китай   драка   инцидент   неудача   фейл   
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3  комментария
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62k
dima423 23 минуты назад
Так че там со скутеристом то случилось? А то я тоже на драку засмотрелся...
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9k
Гвоздь 21 минуту назад
стул он смачно приземлил
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50k
Сергей 51 минуту назад
Тихий спокойный район. Доброжелательные соседи)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3976 постов (3971 в горячем)

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