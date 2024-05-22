Скутерист слишком загляделся на драку

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Житель Китая запечатлел из окна своей квартиры потасовку нескольких молодых людей возле закусочной. Проезжавший неподалеку от нарушителей спокойствия скутерист настолько заинтересовался дракой, что не заметил яму на дороге.
Подросток развернул своё транспортное средство и отправился на место драки. В какой-то момент он не заметил яму на дороге.
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