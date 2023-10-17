Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

В подмосковном городе Щёлково сотрудница управляющей компании (УК) "Паритет" переехала на своём автомобиле жительницу, которая пришла протестовать к офису организации. Как сообщают СМИ, несколько десятков местных жителей собрались на улице Космодемьянской, чтобы пожаловаться на работу УК, которая не поставляет им горячую воду, отопление и не ремонтирует затопленные подвалы многоквартирных домов. Жильцы, как отмечается, обращались в прокуратуру, но в ведомстве им не помогли. И теперь понятно, почему. С такими поставщиками услуг лучше не связываться.

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Сотрудница "Паритета" не стала отвечать на вопросы возмущенных жителей и попыталась от них сбежать. Протестующие встали позади её "Audi А3", попытавшись заблокировать выезд. Однако даму в брендовых шмотках это не остановило. Несмотря на находившихся позади машины людей, она включила заднюю передачу и поехала, зацепив одну из протестующих. А затем то ли случайно, то ли специально проехала ей по ногам.