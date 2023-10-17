Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

Девушка получила несколько переломов.
В подмосковном городе Щёлково сотрудница управляющей компании (УК) "Паритет" переехала на своём автомобиле жительницу, которая пришла протестовать к офису организации. Как сообщают СМИ, несколько десятков местных жителей собрались на улице Космодемьянской, чтобы пожаловаться на работу УК, которая не поставляет им горячую воду, отопление и не ремонтирует затопленные подвалы многоквартирных домов. Жильцы, как отмечается, обращались в прокуратуру, но в ведомстве им не помогли. И теперь понятно, почему. С такими поставщиками услуг лучше не связываться.
Сотрудница "Паритета" не стала отвечать на вопросы возмущенных жителей и попыталась от них сбежать. Протестующие встали позади её "Audi А3", попытавшись заблокировать выезд. Однако даму в брендовых шмотках это не остановило. Несмотря на находившихся позади машины людей, она включила заднюю передачу и поехала, зацепив одну из протестующих. А затем то ли случайно, то ли специально проехала ей по ногам.
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На место сразу же вызвали полицию и медиков. По данным СМИ, пострадавшая девушка получила несколько переломов. С сотрудницей УК работают правоохранители.
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UPD: сообщается, что против водителя "Ауди" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью"). По последним данным, пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести. У женщины множественные переломы обеих голеней. Прокуратура взяла дело на особый контроль.
По словам женщины на "Ауди", она не заметила девушку и пыталась поскорее уехать, потому что "все стучали в окна". Она также рассказала, что трудоустроена в УК "Паритет" неофициально. При этом глава организации открещивается от сотрудницы, заявляя, что та никогда у них не работала. Жители же, которые окружили "Ауди", утверждают, что женщина сбегала с какими-то документами.
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Да они все там в УК походу неофициально работают... Так подрабатывают, что б на ауди в новом кузове хватило
https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html?in=lhttps://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html?in=l
Впрочем, зная практику наших судов, даже фильм не поможет. Скажут "она должна была закрыться в машине и звонить в полицию" И впаяют по максимуму.
Вы еще расскажите что её на землю толкнули и долго ногами и палками били.
Не можешь наладить свою работу - уходи. А то больно хитрые, бабки стригут, а делать, по ходу, ничего не надо. Устроились как баре при оброке )))
она - как раз та, кому выносят мозг
Оправдали шмару за рулём
Нет оправдания корове за рулем.
Толпа дурная, разборка гнилая
Но баба за рулем не имела никакого права трогаться задним ходом, пока вокруг стояли другие одурелые куры.
Ну так вот: УК самые ворюги, оплаты задерживают постоянно, сейчас только одни нарушают сроки уже 2 недели. Доходит до того что по два месяца не оплачивают.
Придется опять в суд подавать - это быстрее.
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет
Если честно, я думал по этой статье больше дают.
а не на три месяца
средняя тяжесть - максимум в этом случае, если там писец колену
6.1.26. повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая аневризма) крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной артерии (общей, наружной, внутренней), или подключичной, или подмышечной, или плечевой, или подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен;