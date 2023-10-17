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Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

Автор:
17 октября 2023 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Подмосковье   Щёлково   переезд   протест   травмы   управляющая компания   
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Девушка получила несколько переломов.

В подмосковном городе Щёлково сотрудница управляющей компании (УК) "Паритет" переехала на своём автомобиле жительницу, которая пришла протестовать к офису организации. Как сообщают СМИ, несколько десятков местных жителей собрались на улице Космодемьянской, чтобы пожаловаться на работу УК, которая не поставляет им горячую воду, отопление и не ремонтирует затопленные подвалы многоквартирных домов. Жильцы, как отмечается, обращались в прокуратуру, но в ведомстве им не помогли. И теперь понятно, почему. С такими поставщиками услуг лучше не связываться.

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Сотрудница "Паритета" не стала отвечать на вопросы возмущенных жителей и попыталась от них сбежать. Протестующие встали позади её "Audi А3", попытавшись заблокировать выезд. Однако даму в брендовых шмотках это не остановило. Несмотря на находившихся позади машины людей, она включила заднюю передачу и поехала, зацепив одну из протестующих. А затем то ли случайно, то ли специально проехала ей по ногам.

На место сразу же вызвали полицию и медиков. По данным СМИ, пострадавшая девушка получила несколько переломов. С сотрудницей УК работают правоохранители.

UPD: сообщается, что против водителя "Ауди" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью"). По последним данным, пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести. У женщины множественные переломы обеих голеней. Прокуратура взяла дело на особый контроль.


По словам женщины на "Ауди", она не заметила девушку и пыталась поскорее уехать, потому что "все стучали в окна". Она также рассказала, что трудоустроена в УК "Паритет" неофициально. При этом глава организации открещивается от сотрудницы, заявляя, что та никогда у них не работала. Жители же, которые окружили "Ауди", утверждают, что женщина сбегала с какими-то документами.

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Метки: Автомобиль   Подмосковье   Щёлково   переезд   протест   травмы   управляющая компания   
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86  комментариев
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205
Trueman 4 часа назад
ща скажет, что почувствовала угрозу жизни от толпы, спасалась бегством, запаниковала, перепутала педали... компенсирует лечение и дальше на своёй машине будет людей давить
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10k
Леонович 2 минуты назад
ЖКХ должно управлять государство, ну никак не частники.
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2k
Роман Бумеров 7 минут назад
Полагаться на ублюдочное российское правосудие тут бесполезно. Тещу во фрязино сбили у дома на пешеходнике, тяжелый перелом бедра, полиции было похер, подавайте в суд Бабу надо было забить до смерти на месте, в кашу, так, чтобы хоронили в закрытом гробу и вся ее семья ждала своей очереди. До какой степени надо охереть, чтобы в открытую человека давить.
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38k
Вепс 41 минуту назад
Надеюсь её посадят, чтоб другим было не повадно, да и заслужила, сбить, да потом еще и переехать это надо умудриться. И вообще похер из-за чего она спешила, её жизни и здоровью ничто не угражало.
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38k
Вепс 44 минуты назад
Все эти долбаные компании ЖКХ ворюги и жулики, давно пора всех разогнать.
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30k
Юрьевич 51 минуту назад
"Она также рассказала, что трудоустроена в УК "Паритет" неофициально."
Да они все там в УК походу неофициально работают... Так подрабатывают, что б на ауди в новом кузове хватило
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
неужели не найдётся мститель, который сломает ноги автоледи?
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574
Дмитрий Базурин 2 часа назад
На ровном месте себе статью.......
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1k
Oldman 2 часа назад
"Следователем управления МУ МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)"
https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html?in=lhttps://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html?in=l
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4k
Platinum 2 часа назад
Две овцы, одна кидалась на авто, другая за рулём
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8k
Лещ 2 часа назад
Мда.... встретились две дуры.... Одна теперь в больничке долго будет ноги лечить, вторая деньгами откупится)
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16k
Альф 57 2 часа назад
УК - это скопище ворюг и бандитов. Всё схвачено, хоть передавит всех - ничего ей не будет. Пожурят чутка делов то.
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6k
livaneth 2 часа назад
Статья 37 УК. Человек имеет право сбежать от окружившей его банды с явно агрессивными намереньями. Можно даже, прорываясь из окружения кого-то оттолкнуть. И даже, если кто-то из бандитов от этого толчка упадёт и покалечится - это тоже можно. К сожалению эта статья очень редко используется, потому что очень трудно доказать, что пострадавший напал первым. По счастью несостоявшиеся линчеватели сами опубликовали ролик, в котором видно, что попавшая под машину девушка напала первой.
Впрочем, зная практику наших судов, даже фильм не поможет. Скажут "она должна была закрыться в машине и звонить в полицию" И впаяют по максимуму.
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58
Knives22 livaneth 2 часа назад
Интересная трактовка, постучали по стеклу, сбивай и дави.
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242
Pasha Panfilov Херанука Паибалу 2 часа назад
Не смешите. Схваченный за руки, да еще и толпой (!) может вывернуться только борец самбо или профессиональный регболист. Но не эта пигалица за рулём.
Вы еще расскажите что её на землю толкнули и долго ногами и палками били.
Не можешь наладить свою работу - уходи. А то больно хитрые, бабки стригут, а делать, по ходу, ничего не надо. Устроились как баре при оброке )))
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125
zu4ara 2 часа назад
И вообще нехрен прыгать ко мне под машину! кто прыгнул, тот и дебил, а что там валяется под колёсами, я не вижу уже. Они целой группой нападали, я защищал свою жизнь!!! зомби мля...
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125
zu4ara Oldman Час назад
нет
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73
Чубака 3 часа назад
На фишках явно дурные комментаторы.
Оправдали шмару за рулём
Нет оправдания корове за рулем.

Толпа дурная, разборка гнилая
Но баба за рулем не имела никакого права трогаться задним ходом, пока вокруг стояли другие одурелые куры.
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242
Pasha Panfilov Чубака Час назад
Да там по ходу одни бабки с клюками собрались, от них можно было так убежать, никого не давя.
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89
Liberman 3 часа назад
Работаю в госзакупках.
Ну так вот: УК самые ворюги, оплаты задерживают постоянно, сейчас только одни нарушают сроки уже 2 недели. Доходит до того что по два месяца не оплачивают.
Придется опять в суд подавать - это быстрее.
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242
Pasha Panfilov Liberman Час назад
Классика, чо. В банк положат, проценты себе.
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13k
кот базилий 3 часа назад
Вот истинное отношение к потребителю "услуг ЖК"
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34
electronic 3 часа назад
По новостям показавали недавно этот сюжет. Отгребет по полной. А вообще ук это ворье. Вы представляете масштаб бабла, кторым крутит ук......астрономичесские бабки.
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1k
Просто чувак в интернете 3 часа назад
Сотрудница УК ездит на ауди в свежем кузове...Наверное на ту ЗП что им платят. Мразота [мат] деньги русского народа и давит людей. Только при такой ублюдской власти как сейчас подобное возможно. Уголовники правят страной.
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242
Pasha Panfilov Просто чувак в интернете Час назад
Предлагаете Сталина вернуть? )
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125
zu4ara Pasha Panfilov Полчаса назад
есть варианты?
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1k
Moon24 3 часа назад
Прсто сотрудники УК в основном ворье с уголовным мышлением . Бить их нужно , иначе никак
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25k
Михаил Сметанкин 3 часа назад
УК РФ Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет

Если честно, я думал по этой статье больше дают.
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58
Knives22 TOROID 2 часа назад
Стойкая утрата если бы она после перелома только с тростью или другим приспособлением ходить могла.
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58
Knives22 Александр Час назад
Не все переломы тяжкие, переломы руки, ноги, пальца не тяжкие. Возможно у нее
6.1.26. повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая аневризма) крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной артерии (общей, наружной, внутренней), или подключичной, или подмышечной, или плечевой, или подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен;
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