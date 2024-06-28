Суровые кенийские протестующие

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В Кении у протестующих свои развлечения. В сюжет телеканала про протесты попали молодые люди, курившие дымовые гранаты, которыми полицейские закидывали толпу.
На опубликованных в сети кадрах видно, как протестующий берет в руки гранату и начинает вдыхать исходящий из нее дым, а затем передает другому парню.
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