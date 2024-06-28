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Суровые кенийские протестующие

Суровые кенийские протестующие

Автор:
28 июня 2024 08:40
Метки: Африка   Видео   в мире   граната   дымовая граната   кения   протест   
953
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В Кении у протестующих свои развлечения. В сюжет телеканала про протесты попали молодые люди, курившие дымовые гранаты, которыми полицейские закидывали толпу.

На опубликованных в сети кадрах видно, как протестующий берет в руки гранату и начинает вдыхать исходящий из нее дым, а затем передает другому парню.

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Метки: Африка   Видео   в мире   граната   дымовая граната   кения   протест   
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4  комментария
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8k
pinbalist 55 минут назад
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Харон ( Χάρων) 3 минуты назад
Просто бульбулятор замаскировали под гранату.
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63k
dima423 42 минуты назад
да это не граната, а бульбулятор небось)
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Анатолий Соколов 55 минут назад
вспоминается фильм "Полицейская Академия" ...
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