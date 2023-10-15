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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 824 поста • 42 подписчика подписаться
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Сотрудница УК&nbsp; напала на москвичку, обматерила её и облила газировкой

Сотрудница УК напала на москвичку, обматерила её и облила газировкой

Автор:
15 октября 2023 09:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сотрудница УК   конфликт   люди   отопление   управляющая компания   
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А всё из-за того, что девушка пришла написать заявление, что у неё нет отопления.

Девушка, которая не предполагала, что ее ждут такие приключения, живет в ЖК «КутузовGRAD II» на улице Петра Алексеева. Дома не было отопления, поэтому она отправилась писать заявку, чтобы проблему решил сантехник.


Однако диспетчер повела себя агрессивно. Когда девушка начала снимать происходящее на видео, женщина тоже включила запись на смартфоне и продолжила оскорбления.


«Ты владелец [отвратительный]. Ты кто такая? Ты кто такая здесь, тварь? Да, снимай, что дальше? Кто тебе поможет? Ты посмотри на себя в зеркало, тварь. Никому ты не нужна и квартира твоя. Займись собой», — заявила диспетчер.


В происходящее пытался вмешаться еще один сотрудник управляющей компании. Он пытался оттеснить разбушевавшуюся женщину от девушки.


«Тихо! Тихо! Наташа!» — увещевал мужчина, но результатов это не принесло.


Когда диспетчер пустила в ход уже бутылку газировки и облила жительницу ЖК, той пришлось ретироваться.


Теперь жильцы обсуждают в чате, что на диспетчера следует написать коллективную жалобу.

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Метки: Видео   Сотрудница УК   конфликт   люди   отопление   управляющая компания   
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3  комментария
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3k
kuchipachi 13 минут назад
Правильно! Так этих жильцов! Совсем продыху не дают УК! Отопление им подавай! Может начнёте ещё каждый раз жаловаться когда горячей воды нет?
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24k
ЦСКА 12 минут назад
Очень надеюсь что эта мразь, придет к такому же "финишу" как эта ненмка....
Ссылка www.youtube.com
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27k
Егор 24 минуты назад
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