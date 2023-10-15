Сотрудница УК напала на москвичку, обматерила её и облила газировкой

Девушка, которая не предполагала, что ее ждут такие приключения, живет в ЖК «КутузовGRAD II» на улице Петра Алексеева. Дома не было отопления, поэтому она отправилась писать заявку, чтобы проблему решил сантехник.





Однако диспетчер повела себя агрессивно. Когда девушка начала снимать происходящее на видео, женщина тоже включила запись на смартфоне и продолжила оскорбления.





«Ты владелец [отвратительный]. Ты кто такая? Ты кто такая здесь, тварь? Да, снимай, что дальше? Кто тебе поможет? Ты посмотри на себя в зеркало, тварь. Никому ты не нужна и квартира твоя. Займись собой», — заявила диспетчер.





В происходящее пытался вмешаться еще один сотрудник управляющей компании. Он пытался оттеснить разбушевавшуюся женщину от девушки.





«Тихо! Тихо! Наташа!» — увещевал мужчина, но результатов это не принесло.





Когда диспетчер пустила в ход уже бутылку газировки и облила жительницу ЖК, той пришлось ретироваться.





Теперь жильцы обсуждают в чате, что на диспетчера следует написать коллективную жалобу.