В Крыму мужчина в пункте Wildberries решил надеть новые трусы в открытой примерочной

Четыре тысячи долларов за отъезд

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Идеал мужчины в одном из африканских племён

В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries