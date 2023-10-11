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В Крыму мужчина в пункте Wildberries решил надеть новые трусы в открытой примерочной

В Крыму мужчина в пункте Wildberries решил надеть новые трусы в открытой примерочной

Автор:
11 октября 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   Видео   Крым   без комплексов   люди   мужчина   трусы   
787
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Он разгуливал с голым задом и нахваливал товар.

Менеджер в замешательстве старалась не смотреть в сторону странного посетителя. Наличие камер не смутило мужчину.

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Метки: Wildberries   Видео   Крым   без комплексов   люди   мужчина   трусы   
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6  комментариев
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5k
Kozlodoev 12 минут назад
Это называется эксгибиционизЬм. Отклонение сексуального поведения такое. Думаю, суток на 15 потянет...
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56k
dima423 2 минуты назад
Осуждаю. Такое можно только симпатичный девушкам))
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41k
Сергей 6 минут назад
Животное или скотина.
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36k
Опаньки 19 минут назад
хвастался
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82k
Доктор Джонс 22 минуты назад
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Экс
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