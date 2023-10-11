В Крыму мужчина в пункте Wildberries решил надеть новые трусы в открытой примерочной

787
1
1
Он разгуливал с голым задом и нахваливал товар.
Менеджер в замешательстве старалась не смотреть в сторону странного посетителя. Наличие камер не смутило мужчину.
Источник:
Ссылки по теме:
- Идеал мужчины в одном из африканских племён
- На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром
- В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание
- В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
Метки: Wildberries Видео Крым без комплексов люди мужчина трусы
Новости партнёров
реклама