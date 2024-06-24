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Кобра заползла к мужчине в трусы

Кобра заползла к мужчине в трусы

Автор:
24 июня 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Таиланд   змея   кобра   находка   трусы   
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Житель Таиланда обнаружил кобру у себя в трусах среди ночи. Бедняге пришлось ждать приезда змееловов с опасной ядовитой соседкой рядом.

В Таиланде спасли мужчину, к которому ночью в трусы заползла кобра. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Районг 8 июня. Представителей службы по отлову змей Snake Rescue Rayong вызвали в дом в восточной части провинции. Выяснилось, что местный житель обнаружил ядовитую змею у себя в трусах среди ночи.

Вокруг дома пострадавшего собрались соседи, а он лежал на кровати и боялся даже вздохнуть. Рептилия притаилась у левой ноги мужчины. Змееловы поймали ее крюком за хвост, медленно вытащили из исподнего и поместили в специальный мешок.

Сотрудники Snake Rescue Rayong пояснили, что кобра оказалась там в поисках теплого места для сна. Они пошутили, что самым важным в этом случае было «не поймать не ту змею».

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Метки: Видео   Таиланд   змея   кобра   находка   трусы   
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4  комментария
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80k
Viktor Час назад
Наверное самка.
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1k
Тимур 48 секунд назад
Как он спокойно вытащил!! Даже голову не стал прижимать.
Блин с кобрами только видео делал, фоток нет((( Ну вообще стремно так, зная, насколько кобры смертельны.
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4k
iovan2011 12 минут назад
Жена, не смогла перевоплотиться
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38k
Юрий Полчаса назад
Ещё хуже чем в Австралии...
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Себастьян Перейра
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