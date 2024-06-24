Кобра заползла к мужчине в трусы

Житель Таиланда обнаружил кобру у себя в трусах среди ночи. Бедняге пришлось ждать приезда змееловов с опасной ядовитой соседкой рядом.
В Таиланде спасли мужчину, к которому ночью в трусы заползла кобра. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел в провинции Районг 8 июня. Представителей службы по отлову змей Snake Rescue Rayong вызвали в дом в восточной части провинции. Выяснилось, что местный житель обнаружил ядовитую змею у себя в трусах среди ночи.
Вокруг дома пострадавшего собрались соседи, а он лежал на кровати и боялся даже вздохнуть. Рептилия притаилась у левой ноги мужчины. Змееловы поймали ее крюком за хвост, медленно вытащили из исподнего и поместили в специальный мешок.
Сотрудники Snake Rescue Rayong пояснили, что кобра оказалась там в поисках теплого места для сна. Они пошутили, что самым важным в этом случае было «не поймать не ту змею».
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Блин с кобрами только видео делал, фоток нет((( Ну вообще стремно так, зная, насколько кобры смертельны.