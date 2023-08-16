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Обычный день в пункте выдачи заказов Wildberries в Алуште

Обычный день в пункте выдачи заказов Wildberries в Алуште

Автор:
16 августа 2023 09:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Wildberries   Видео   Крым   алушта   девушки   драка   пункт выдачи   
3315
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1

Интересно, что они не поделили?

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Метки: Wildberries   Видео   Крым   алушта   девушки   драка   пункт выдачи   
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32  комментария
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Мужик зря полез разнимать - там здравого смысла ни грамма.
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47k
consul1970 2 минуты назад
Не приведи бог видеть бабий бунт бессмысленный и беспощадный
(А.С. Пушкин. Вроде)
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28k
Lehoia Полчаса назад
Таким обувным рожком, можно серьезную травму нанести. Надо их на цепочки пристегивать в примерочных, или заменить на пластиковые.
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12k
El Niño 47 минут назад
А мне седовласый понравился в этой трагикомедии! Он уже с опытом: знает, что в бабский разборки лучше не лезть.
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39k
Aleks 49 минут назад
На телку шаболды просто окрысились, за то, что она симпотная...
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26k
Matrosskin 50 минут назад
Вот сразу чувствуется - у деда опыт. Сместился в угол и не лезет, наслаждается шоу. А мужик молодой ещё, не понимает что счас с обеих сторон прилетит, ещё и виноватым окажется ;)
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16k
Shtoppi 53 минуты назад
в wildberries своя атмосфера. неадекваты, торчки и пр. дегенераты - что-то их туда тянет )))))))))))))
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−2
RingoStar2 Shtoppi 40 минут назад
хорошая попытка мегамаркет, но нет! )
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303
Алексей Бляйбтрой 54 минуты назад
думала факом решит конфликт
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576
ruslan d 59 минут назад
Реально, что там можно не поделить ?
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−2
RingoStar2 ruslan d 41 минуту назад
вариантов 10000+
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153
Patiot El Niño Минуту назад
В каком смысле без обуви?
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11k
ScorpionDS Час назад
Девушка в желтом топике видимо не в свой Wildberries зашла, но тем не менее подло со спины хватать за волосы может только крыса ...
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15k
FatZilla Час назад
Ниче так девчуля молоденькая... ей бы сниматься не в Вайлберриз а в Браззерс )))
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19k
Алексей Час назад
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441
Александр Сергеев Час назад
Всем троим леща прописать для приведения в чувство!
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2k
Андрей Час назад
хреновая битва! тема сисек не раскрыта!
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−2
RingoStar2 Андрей 44 минуты назад
друг согласен, майки так рвать и не начали
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54k
dima423 Час назад
весело)) я б не разнимал
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−2
RingoStar2 dima423 44 минуты назад
и ещё каждой выдал по большой обувной ложке ))))
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10k
Борис Карабанов Час назад
"Я только спросить!"
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−2
RingoStar2 Борис Карабанов 41 минуту назад
"Вас здесь не стояло!"
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29k
Serg2001 Час назад
Не знаю, в чем там собака порылась, но желтенькой можно дать приз "За волю к победе"...)
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