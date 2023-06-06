Неожиданный итог встречи барибала и "медведя гризли"

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Шанс погибнуть от лап идущего за тобой на двух ногах медведя низок, но никогда не равен нулю.
Здарова, барибал
Видео снято в городе Ашвилл, штат Северная Каролина, США. Интересно, у "гризли" был план Б?
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Легко. Шаг в сторону, шаг назад, шаг в сторону, шаг назад... И он обязательно подскользнётся на говне