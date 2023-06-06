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Неожиданный итог встречи барибала и "медведя гризли"

Неожиданный итог встречи барибала и "медведя гризли"

Автор:
06 июня 2023 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: США   барибал   в мире   видео   гризли   животные   медведь   
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Шанс погибнуть от лап идущего за тобой на двух ногах медведя низок, но никогда не равен нулю.

Здарова, барибал

Видео снято в городе Ашвилл, штат Северная Каролина, США. Интересно, у "гризли" был план Б?

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Метки: США   барибал   в мире   видео   гризли   животные   медведь   
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18k
Вася Час назад
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33k
Андрей Иванов 4 минуты назад
Шанс погибнуть от лап идущего за тобой на двух ногах медведя низок, но никогда не равен нулю.

Легко. Шаг в сторону, шаг назад, шаг в сторону, шаг назад... И он обязательно подскользнётся на говне
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4k
Александр 48 минут назад
Прикольно ))) не ожидал такого вот никак ))))))
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24k
Дмитрий 57 минут назад
Что-то гризли какой-то недогрызенный
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