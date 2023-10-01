Сотрудница аэропорта украла у туриста 300 долларов и проглотила их, чтобы он ничего не смог доказать

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Работница службы безопасности аэропорта Манилы украла из ручной клади туриста $300. Тот моментально заметил пропажу и поднял шум. Чтобы не попасться, девушка проглотила банкноты и запила их водой.
Злоумышленница попала на камеры наблюдения. Сумму потерпевшему в итоге возместили, а сотрудницу отстранили от работы.
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