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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 777 постов • 41 подписчик подписаться
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Сотрудница аэропорта украла у туриста 300 долларов и проглотила их, чтобы он ничего не смог доказать

Сотрудница аэропорта украла у туриста 300 долларов и проглотила их, чтобы он ничего не смог доказать

Автор:
01 октября 2023 10:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сотрудница аэропорта   в мире   деньги   кража   люди   проглотила банкноты   
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Работница службы безопасности аэропорта Манилы украла из ручной клади туриста $300. Тот моментально заметил пропажу и поднял шум. Чтобы не попасться, девушка проглотила банкноты и запила их водой.

Злоумышленница попала на камеры наблюдения. Сумму потерпевшему в итоге возместили, а сотрудницу отстранили от работы.

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Метки: Видео   Сотрудница аэропорта   в мире   деньги   кража   люди   проглотила банкноты   
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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33k
Slonyash Час назад
Во крыса, а!
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Что, опять? Голодная видать..
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