FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 837 постов • 241 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США 
Маленькая девочка стащила деньги из сумки бабушки

Маленькая девочка стащила деньги из сумки бабушки

Автор:
26 апреля 2022 08:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   девочка   деньги   дети   кража   люди   
460
1
1
Кто сказал, что все мы рождаемся невинными?! Камера наблюдения в частном доме запечатлела полуторагодовалую девочку, укравшую деньги у своей бабушки.
Родные увидели девочку с пачкой купюр в гостиной и решили проверить камеру наблюдения. На запечатлённых камерой кадрах ребёнок залезает в сумочку своей бабушки и достаёт деньги.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   в мире   видео   девочка   деньги   дети   кража   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
134
Жирный бот 2 часа назад
У меня дочка так же дорвалась до заначки, на первый взнос на ипотеку) красиво 5тыс купюрами квартиру украсила) Пропала только 1 купюра) Повезло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61k
Опиум для народа 2 часа назад
А что есть грех? Девочка и осталась невинной, т.к. не знает критериев ваших "грехов". Почему-то тех, кто тащит из бюджета, ворами не называют. Просто им зарплаты узаконили ХЗкакие и как будто они их отрабатывают...И кто с работы тащит - ворами себя не считают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1059900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет
Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
«Одеваться надо в Глории Джинс»
«Одеваться надо в Глории Джинс»
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#в мире#Ватермарк#Россия#дтп#позитив#аварии#авто аварии#интересное
#Юмор#животные#факты#кино#фотографии#Китай#Жизнь#СССР#подборка#страна
#фото#картинки#история#прикол#Приколы#новости#мир#США#работа#добро
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) «Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Все папы в сборе Все папы в сборе Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика Отец не уследил за ребёнком Отец не уследил за ребёнком Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля

На что жалуетесь?

Вернуться