Маленькая девочка стащила деньги из сумки бабушки

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Кто сказал, что все мы рождаемся невинными?! Камера наблюдения в частном доме запечатлела полуторагодовалую девочку, укравшую деньги у своей бабушки.
Родные увидели девочку с пачкой купюр в гостиной и решили проверить камеру наблюдения. На запечатлённых камерой кадрах ребёнок залезает в сумочку своей бабушки и достаёт деньги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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