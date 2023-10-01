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В Новосибирске парочка вынесла из цветочного магазина плюшевого медведя

В Новосибирске парочка вынесла из цветочного магазина плюшевого медведя

Автор:
01 октября 2023 09:25
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   воры   игрушка   кража   магазин   плюшевый медведь   
845
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За игрушку «новосибирские Бонни и Клайд» не заплатили.

Парень с девушкой зашли в цветочный, расположенный по адресу Зорге, 45. В это время продавец находилась в холодильном отделении и не слышала, что у нее посетители.


Сибиряк решил воспользоваться ситуацией. Он несколько раз огляделся, после чего взял медведя и вышел из магазина. Верная спутница последовала за ним, не сказав ни слова.


Ущерб составил пять тысяч рублей.


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Метки: Новосибирск   воры   игрушка   кража   магазин   плюшевый медведь   
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3  комментария
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
А квадратики на ... зачем?
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11k
Властелин 15 минут назад
5 к за медведя? Не жирно ли?
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1k
Икра ежа 58 минут назад
Автор, ты весь интернет сюда решил запихать? Дятел ты тупой.
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