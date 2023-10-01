В Новосибирске парочка вынесла из цветочного магазина плюшевого медведя

Парень с девушкой зашли в цветочный, расположенный по адресу Зорге, 45. В это время продавец находилась в холодильном отделении и не слышала, что у нее посетители.

Сибиряк решил воспользоваться ситуацией. Он несколько раз огляделся, после чего взял медведя и вышел из магазина. Верная спутница последовала за ним, не сказав ни слова.

Ущерб составил пять тысяч рублей.