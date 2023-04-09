Воришки против грабителя: американские гопники помогли обезвредить вооружённого негодяя

Двое воришек «работали» по стандартной схеме: один отвлекал продавца, второй обчищал полки. Тут в магазин вломился вооружённый мужик.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы у парней не сработала хулиганская смекалка: сначала сбили грабителя с толку, а потом повалили на пол. На прощание, гопник ещё и отдал продавцу отнятое у грабителя ружьё.

Квентин, вставь этот сюжет в свой следующий фильм.