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Воришки против грабителя: американские гопники помогли обезвредить вооружённого негодяя

Воришки против грабителя: американские гопники помогли обезвредить вооружённого негодяя

Автор:
09 апреля 2023 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: США   воры   грабитель   магазин   продавец   ружье   
1035
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Прямо как у Тарантино.

Двое воришек «работали» по стандартной схеме: один отвлекал продавца, второй обчищал полки. Тут в магазин вломился вооружённый мужик.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы у парней не сработала хулиганская смекалка: сначала сбили грабителя с толку, а потом повалили на пол. На прощание, гопник ещё и отдал продавцу отнятое у грабителя ружьё.

Квентин, вставь этот сюжет в свой следующий фильм.

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Метки: США   воры   грабитель   магазин   продавец   ружье   
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4  комментария
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11k
Shtoppi Час назад
хорошая постанова ))))))
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10k
Бритва Полчаса назад
а в это время из соседнего здания к магазину делают подкоп.
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1k
neutrino 36 минут назад
Страрый, добрый фейк.
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August

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