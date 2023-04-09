Воришки против грабителя: американские гопники помогли обезвредить вооружённого негодяя

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Прямо как у Тарантино.
Двое воришек «работали» по стандартной схеме: один отвлекал продавца, второй обчищал полки. Тут в магазин вломился вооружённый мужик.
Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы у парней не сработала хулиганская смекалка: сначала сбили грабителя с толку, а потом повалили на пол. На прощание, гопник ещё и отдал продавцу отнятое у грабителя ружьё.
Квентин, вставь этот сюжет в свой следующий фильм.
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