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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 771 пост • 41 подписчик подписаться
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Герои не носят плащи: полицейский залез на крышу и отговорил девушку от самоубийства

Герои не носят плащи: полицейский залез на крышу и отговорил девушку от самоубийства

Автор:
30 сентября 2023 10:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Герой   высота   люди   полиция   самоубийство   
858
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Пример самоотверженности и смелости показал полицейский в Петербурге. Для того, чтобы спасти девушку, он буквально встал на край пропасти.

Силовик вылез на крышу балкона на 15-м этаже и добрался до сидевшей на самом краю жительницы, которая в любую минуту могла броситься вниз.


Поговорив с ней, ему удалось убедить не совершать непоправимое. Также помощь оказала и соседка, она уговаривала девушку с другой стороны.

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Метки: Видео   Герой   высота   люди   полиция   самоубийство   
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2  комментария
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4k
Alex 47 минут назад
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6k
Алекс Крайчек 43 минуты назад
"- Вчера спас женщину от изнасилования...
- Каким образом?
- Уговорил!"
(с)
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