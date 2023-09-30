Герои не носят плащи: полицейский залез на крышу и отговорил девушку от самоубийства

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Пример самоотверженности и смелости показал полицейский в Петербурге. Для того, чтобы спасти девушку, он буквально встал на край пропасти.
Силовик вылез на крышу балкона на 15-м этаже и добрался до сидевшей на самом краю жительницы, которая в любую минуту могла броситься вниз.
Поговорив с ней, ему удалось убедить не совершать непоправимое. Также помощь оказала и соседка, она уговаривала девушку с другой стороны.
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- Каким образом?
- Уговорил!"
(с)