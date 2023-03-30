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Потасовка между пожарными и полицейскими во Франции

Потасовка между пожарными и полицейскими во Франции

Автор:
30 марта 2023 08:20
Метки: беспорядки   люди   пожарные   полиция   протест   франция   
741
1
1

Кадры, которые увидишь не часто: стычка между пожарными и сотрудниками полиции во время протестов во Франции.

"Алло, скорая, тут полицейские с пожарными дерутся и я не знаю куда звонить".

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Метки: беспорядки   люди   пожарные   полиция   протест   франция   
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19  комментариев
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10k
ron 20 минут назад
Самое интересное, что пожарные теснят жандармов без видимых усилий. Что же будет, если пожарных разозлить серьезно?
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423
Артем Петухов 43 секунды назад
Болел за пожарных!
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3k
Deniss 10 минут назад
напомнило анекдот :
Париж. Вечер. Телефонный звонок в полицейский участок :
- Алло, полиция ?!
- Да
- на площади "Свободы" дерутся педики и лисбиянки
- И как там наши ?
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414
Николай 11 минут назад
Жена проектировала пож. депо в соц. времена. И довелось часто с пожарными встречаться. Граждане, пожарные в гневе - "страшная" сила! Друг за друга - горой! И организованы получше любого армейского подразделения.
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392
yasha 23 минуты назад
Битву на водомётах надо устроить.
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789
Ирина Ласовская Полчаса назад
Пожарные жгут!!!
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865
Николай 36 минут назад
Локация ещё такая интересная)))
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
да им самой судьбой предписано пиститься стенка на стенку...что у те что те в касках и со спец.средствами.
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27k
Киры4 41 минуту назад
Было бы прикольно, если бы у полицейского в этот момент горел дом, а он мудохает пожарного)))))
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5k
Frank Borman 49 минут назад
Надо было еще армию вызвать. Впяки бы всех разогнали приемами рукопашного боя.
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5k
Горожанин Час назад
Всё идёт к тому, что Макрона вместе с женой таки вниз головой повесят.
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5k
Горожанин Час назад
Жаль Луи де Фюнес не дожил.
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2k
Оксид Бетона Час назад
С брандспойта песданули бы по мусорам!
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11k
Shtoppi Час назад
им бы не друг на друга прыгать надо, а пойти и свесить эмануэльку за яйца из окна елисейского дворца.
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6k
ДеониS Час назад
В МЧС звонить
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13k
Иван Час назад
"Алло, скорая, тут полицейские с пожарными дерутся и я не знаю куда звонить".
__________
Это поэтому макрон Владимир Владимировичу названивал?
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4k
pinbalist Час назад
Тамада хороший и конкурсы интересные
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