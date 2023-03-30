Потасовка между пожарными и полицейскими во Франции

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Кадры, которые увидишь не часто: стычка между пожарными и сотрудниками полиции во время протестов во Франции.
"Алло, скорая, тут полицейские с пожарными дерутся и я не знаю куда звонить".
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Париж. Вечер. Телефонный звонок в полицейский участок :
- Алло, полиция ?!
- Да
- на площади "Свободы" дерутся педики и лисбиянки
- И как там наши ?
__________
Это поэтому макрон Владимир Владимировичу названивал?