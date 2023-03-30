Потасовка между пожарными и полицейскими во Франции

Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля

В Индии при обрушении каменоломни погибло несколько человек

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Когда ты оказался никому не нужен

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Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами