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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 765 постов • 41 подписчик подписаться
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Хлопай ресницами и пылай!: огненное поздравление на 17-летие получил подросток

Хлопай ресницами и пылай!: огненное поздравление на 17-летие получил подросток

Автор:
29 сентября 2023 12:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   день рождения   мука   огненное поздравление   огонь   праздник   
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День рождения — любимый праздник многих: дарят подарки, поздравляют и устраивают сюрпризы. Вот и друзья молодого человека из Воронежской области тоже преподнесли ему яркий и незабываемый подарок: облили шампанским и подожгли.

Никто не пострадал, а у именинника только подпалились ресницы — его спасло шампанское.

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Метки: Видео   день рождения   мука   огненное поздравление   огонь   праздник   
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13  комментариев
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102
Илья 2 часа назад
Поколение дебилов... Что не день - разочарование.
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48k
Прискорбный Скиталец 12 минут назад
а ему точно 17?
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
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443
Человек Наблюдающий 36 минут назад
Он был негром, или это его так подкоптило ?
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17k
Голос Вселенной Час назад
Ну музыка на фоне какбэ намекает, что ничего хорошего от этой компашки можно не ждать....
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10k
Игорь Час назад
ну наверное правильнее - обсыпали мукой и подожгли
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917
Илья 2 часа назад
С такими друзьями врагов не надо .
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78
ruslan d 2 часа назад
Мука , странные традиции ...
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3k
Константин 2 часа назад
"незабываемый подарок: облили шампанским и подожгли."
Шапанское не горит. Порошок, которым сыпали, загорелся. Похоже на муку )
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Идиёты.., тьфу! Такой день он точно не забудет!
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