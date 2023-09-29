Хлопай ресницами и пылай!: огненное поздравление на 17-летие получил подросток

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День рождения — любимый праздник многих: дарят подарки, поздравляют и устраивают сюрпризы. Вот и друзья молодого человека из Воронежской области тоже преподнесли ему яркий и незабываемый подарок: облили шампанским и подожгли.
Никто не пострадал, а у именинника только подпалились ресницы — его спасло шампанское.
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Шапанское не горит. Порошок, которым сыпали, загорелся. Похоже на муку )