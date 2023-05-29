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Штырь из торта чуть не ослепил жительницу Симферополя на её же дне рождения

Штырь из торта чуть не ослепил жительницу Симферополя на её же дне рождения

Автор:
29 мая 2023 15:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: больница   видео   день рождения   жительница   поздравления   праздник   симферополь   торт   штырь   
1742
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Так её друзья поздравили девушку с праздником.

21 мая Полина отмечала ДР и ей преподнесли шикарный двухэтажный торт. Как сообщают, девушка сама попросила окунуть её в него лицом. Дружеские шуточки такие что ли - не ясно. Но эти «шуточки» быстро закончились.

В кондитерском изделии был штырь - он держал всю конструкцию. И девушку по-дружески прямо на него и насадили.

Пришлось срочно обращаться к врачам, а те только подивились невероятному везению Полины. Штырь попал в верхнее веко, пара миллиметров в сторону - и девушка лишилась бы глаза. Но всё равно она травмировала сетчатку и получила кровоизлияние в глаз, так что следующие 6 дней провела в больнице.

Погуляли от души, больше всех пострадал торт.

Источник:

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Метки: больница   видео   день рождения   жительница   поздравления   праздник   симферополь   торт   штырь   
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17  комментариев
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7k
М С 2 часа назад
Дебильная мода тыкать в лицо тортом! Насмотрелись тупорылых пиндосских фильмов.
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353
устал я от вас 14 минут назад
ну стала бы пиратом ))
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10k
Copycat 14 минут назад
Я каждый раз когда вижу очередное видео где людей тыкаю лицом в торт - пишу что люди идиоты как минимум по тому что они просто портят еду.
Это чисто западная тупая идея - кидаться тортами в лицо или тыкать людей в них.
Вообще идея шутки "Торт в лицо" была смешна разве что в фильмах Чаплина уже в "Том и джерри" как то исчерпывала себя

а тут не фильм, не мультик, а реальная жизнь, так что вот так работает естественный отбор - дебилы сами себя колечат
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14k
Artem 36 минут назад
Ссылка coub.com
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24k
Bar0 38 минут назад
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49k
Сергей 59 минут назад
Это беда всей современной молодежи. Не думать и не предпологать последствие своих действий...Ведь не со зла ее лицом в торт тыкали. А то что штырь торчит? Ну и пусть себе торчит. Я своему младшему (12 лет) все время говорю, прежде чем что то сделать - подумай что будет потом ... И как вы думаете? думает? А многие его поступки вообще обьяснению не поддаются...моторика срабатывает быстрее мозга минут на 20-30... И не он один такой. В его классе практически все такие, включая девченок... беда , короче.
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20k
What??? Час назад
Поделом пиндоским подражателям!
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111k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
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3k
poбт Час назад
самое интересное
что такая же х*уйня была буквально год назад за границей и я не поверю что эти е*баные тиктокеры не видели того видео
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12k
GROMOZEKA Час назад
Тупорылая американская традиция, культивируемая тупорылыми недоносками.
Как с х@йловином.
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57k
Опиум для народа Час назад
Молодец, чё. В будущем с большой вероятностью это скажется на зрении.
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37k
Александр 2 часа назад
Что за мода, подражать тупым пендосам?
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932
ruslan d 2 часа назад
Ну вот откуда эта идиотская традиция с тортом ...?
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Тупая американская традиция ...
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2k
Alex 2 часа назад
ДБ
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