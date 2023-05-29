Штырь из торта чуть не ослепил жительницу Симферополя на её же дне рождения

Так её друзья поздравили девушку с праздником.
21 мая Полина отмечала ДР и ей преподнесли шикарный двухэтажный торт. Как сообщают, девушка сама попросила окунуть её в него лицом. Дружеские шуточки такие что ли - не ясно. Но эти «шуточки» быстро закончились.
В кондитерском изделии был штырь - он держал всю конструкцию. И девушку по-дружески прямо на него и насадили.
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Пришлось срочно обращаться к врачам, а те только подивились невероятному везению Полины. Штырь попал в верхнее веко, пара миллиметров в сторону - и девушка лишилась бы глаза. Но всё равно она травмировала сетчатку и получила кровоизлияние в глаз, так что следующие 6 дней провела в больнице.
Погуляли от души, больше всех пострадал торт.
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Это чисто западная тупая идея - кидаться тортами в лицо или тыкать людей в них.
Вообще идея шутки "Торт в лицо" была смешна разве что в фильмах Чаплина уже в "Том и джерри" как то исчерпывала себя
а тут не фильм, не мультик, а реальная жизнь, так что вот так работает естественный отбор - дебилы сами себя колечат
Как с х@йловином.