Штырь из торта чуть не ослепил жительницу Симферополя на её же дне рождения

21 мая Полина отмечала ДР и ей преподнесли шикарный двухэтажный торт. Как сообщают, девушка сама попросила окунуть её в него лицом. Дружеские шуточки такие что ли - не ясно. Но эти «шуточки» быстро закончились.

В кондитерском изделии был штырь - он держал всю конструкцию. И девушку по-дружески прямо на него и насадили.