Сюрприз для мамы на день рождения

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Любящий сын решил сделать маме сюрприз на день рождения. Он втайне от именинницы позвал её сестру и давних подруг, которые живут далеко.
Реакция женщины на появление близких людей, с которыми она очень редко видится, была запечатлена на видео.
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