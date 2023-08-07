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Сюрприз для мамы на день рождения

Сюрприз для мамы на день рождения

Автор:
07 августа 2023 08:35
Метки: Видео   Реакция   день рождения   добро   мама   позитив   сюрприз   
1080
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Любящий сын решил сделать маме сюрприз на день рождения. Он втайне от именинницы позвал её сестру и давних подруг, которые живут далеко.

Реакция женщины на появление близких людей, с которыми она очень редко видится, была запечатлена на видео.

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Метки: Видео   Реакция   день рождения   добро   мама   позитив   сюрприз   
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2  комментария
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251
Владимир 22 минуты назад
Что то в глаз попало )))
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840
Рафаэль 11 минут назад
И настроение хорошее на весь день!!!
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Fidel

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