В Екатеринбурге рабочие спасли ребёнка из горящей квартиры с помощью смекалки и ковша экскаватора

Коммунальщики Екатеринбурга прокладывали водопровод и услышали крики о помощи - в доме неподалёку вспыхнул пожар. А кричал 10-летний мальчик, он стоял на балконе третьего этажа. На тот момент он был в квартире один.

Мужики поняли, что ждать спасателей и терять время нельзя. Они подогнали к дому экскаватор и поднялись в ковше на уровень балкона. Забрали мальчика и благополучно спустили его на землю - парень жив и здоров.