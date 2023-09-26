В Екатеринбурге рабочие спасли ребёнка из горящей квартиры с помощью смекалки и ковша экскаватора

Мужики не растерялись и вытащили мальчика из огня.
Коммунальщики Екатеринбурга прокладывали водопровод и услышали крики о помощи - в доме неподалёку вспыхнул пожар. А кричал 10-летний мальчик, он стоял на балконе третьего этажа. На тот момент он был в квартире один.
Мужики поняли, что ждать спасателей и терять время нельзя. Они подогнали к дому экскаватор и поднялись в ковше на уровень балкона. Забрали мальчика и благополучно спустили его на землю - парень жив и здоров.
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Один забрал ребёнка, второй проверил всю квартиру — есть ли кто-то ещё, - сообщил свидетель происшествия.
Ну а потом уже приехали пожарные и потушили здание. Никто из жильцов дома не пострадал.
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