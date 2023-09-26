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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 751 пост • 41 подписчик подписаться
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В Екатеринбурге рабочие спасли ребёнка из горящей квартиры с помощью смекалки и ковша экскаватора

В Екатеринбурге рабочие спасли ребёнка из горящей квартиры с помощью смекалки и ковша экскаватора

Автор:
26 сентября 2023 14:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спасение   екатеринбург   коммунальщики   мальчик   пожар   рабочие   экскаватор   
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Мужики не растерялись и вытащили мальчика из огня.

Коммунальщики Екатеринбурга прокладывали водопровод и услышали крики о помощи - в доме неподалёку вспыхнул пожар. А кричал 10-летний мальчик, он стоял на балконе третьего этажа. На тот момент он был в квартире один.

Мужики поняли, что ждать спасателей и терять время нельзя. Они подогнали к дому экскаватор и поднялись в ковше на уровень балкона. Забрали мальчика и благополучно спустили его на землю - парень жив и здоров.

Один забрал ребёнка, второй проверил всю квартиру — есть ли кто-то ещё, - сообщил свидетель происшествия.

Ну а потом уже приехали пожарные и потушили здание. Никто из жильцов дома не пострадал.

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Метки: Видео   Спасение   екатеринбург   коммунальщики   мальчик   пожар   рабочие   экскаватор   
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2  комментария
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... Час назад
Красавчики дой Бог им здоровья и счастья!!! Слаженно, грамотно, без суеты!
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Борис Карабанов Час назад
Ну, один-то жилец, я чувствую, крупно пострадает.
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August

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