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В Бразилии рабочие заасфальтировали действующий участок железнодорожного пути

В Бразилии рабочие заасфальтировали действующий участок железнодорожного пути

Автор:
19 мая 2022 12:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Юмор   асфальт   в мире   видео   коммунальщики   поезд   прикол   рабочие   
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В бразильском городе Маже рабочие устроили неприятный сюрприз как минимум одному машинисту поезда. Дорожники закатали действующий участок железнодорожного пути в асфальт.
Машинистов поездов поджидал неприятный сюрприз.

Источник:

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Метки: Бразилия   Юмор   асфальт   в мире   видео   коммунальщики   поезд   прикол   рабочие   
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2  комментария
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26
WORLD Час назад
Мне кажется это одна организация. :)))))

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Евгений Час назад
У нас, где-то было, наоборот. (не моё, просто вспомнил)
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Krasava

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