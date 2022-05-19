В Бразилии рабочие заасфальтировали действующий участок железнодорожного пути

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В бразильском городе Маже рабочие устроили неприятный сюрприз как минимум одному машинисту поезда. Дорожники закатали действующий участок железнодорожного пути в асфальт.
Машинистов поездов поджидал неприятный сюрприз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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