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Взрыв кеги с напитком в обнинском кафе

Взрыв кеги с напитком в обнинском кафе

Автор:
30 мая 2024 06:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Обнинск   Россия   взрыв   инцидент   кафе   кега   эль   
2369
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Кега с вишневым элем взорвалась на территории кафе Обнинска. Момент начала незапланированной пенной вечеринки попал на видео.

К счастью, никто не пострадал. Директор заведения сообщил журналистам, что причиной взрыва скорее всего послужил человеческий фактор. Мужчина уточнил, что на кадрах видео техник по пиву, который с этой кегой что-то делал».

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Метки: Обнинск   Россия   взрыв   инцидент   кафе   кега   эль   
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8  комментариев
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36
Гоме́р 3 часа назад
Так и не Х.... я и не понял.
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59
uid-tfwhppoz 45 минут назад
аффтар, сделай музон чуть еще громче. на работе коллеги очень просили
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289
Дмитрий uid-tfwhppoz Полчаса назад
На работе работу работать надо, а не на фишках залипать)
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50k
Прискорбный Скиталец 45 минут назад
просрочка забродила?
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21k
Davy Jones 2 часа назад
И после этого начался разврат, все начали снимать с себя одежду и смеяться.
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483
sniperok 2 часа назад
классно, в каждом пивнаре бы такой флешмоб
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10k
ишты 2 часа назад
Чёт навеяло...
"Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чём не виноват."
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238
Бывалый Трус 2 часа назад
Всем пива! Я угощаю.
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Себастьян Перейра
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