Тогда и сейчас: заводчик насекомых показывает своих питомцев

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Заводчик насекомых (и не только) поделился с пользователями сети видеороликами со своими питомцами в стиле тогда и сейчас. Однако понравятся его любимцы далеко не всем.
От яиц до взрослых питомцев
Видео не рекомендуется к просмотру людям, страдающим инсектофобией и арахнофобией.
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