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Тогда и сейчас: заводчик насекомых показывает своих питомцев

Тогда и сейчас: заводчик насекомых показывает своих питомцев

Автор:
18 сентября 2023 11:34
Метки: Скорпион   было и стало   животные   насекомые   пауки   тогда и сейчас   
675
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Заводчик насекомых (и не только) поделился с пользователями сети видеороликами со своими питомцами в стиле тогда и сейчас. Однако понравятся его любимцы далеко не всем.

От яиц до взрослых питомцев

Видео не рекомендуется к просмотру людям, страдающим инсектофобией и арахнофобией.

Источник:

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Метки: Скорпион   было и стало   животные   насекомые   пауки   тогда и сейчас   
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1  комментарий
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Garpia121 Полчаса назад
А самый первый, это кто такой прикольный изумрудно зеленый?
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