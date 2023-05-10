Паук охотится на муху⁠⁠

1014
1
1
Очевидец запечатлел охоту паука-скакуна на муху. Умелый прыжок и ничего не подозревающее летающее насекомое оказывается в цепких объятиях смерти.
Паук вышел на охоту. Чисто сработано!
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина обнаружил в теле паука неожиданного гостя
- Мазила: счастливый день в жизни зайца
- Прирождённый охотник
- Неожиданная встреча с медведицей на охоте
- Коварная мухоловка
Новости партнёров
PS паучок конечно прикольный.
Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
Как только он понял, что обнаружен, сиганул метра на полтора на шкаф и больше я его не видел)))
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!
«Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!»
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.
Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется...