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Паук охотится на муху⁠⁠

Паук охотится на муху⁠⁠

Автор:
10 мая 2023 09:12
Метки: видео   животные   муха   насекомые   охота   паук   
1014
1
1

Очевидец запечатлел охоту паука-скакуна на муху. Умелый прыжок и ничего не подозревающее летающее насекомое оказывается в цепких объятиях смерти.

Паук вышел на охоту. Чисто сработано!

Источник:

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Метки: видео   животные   муха   насекомые   охота   паук   
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6  комментариев
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Клавиатура настолько засрана, что на неё уже мухи садятся, видимо путая её с дерьмом.

PS паучок конечно прикольный.
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2k
Froll 54 секунды назад
Какой милый паучок.
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954
Бывалый 13 минут назад
Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк
Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
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5k
Рыжая борода Полчаса назад
У меня такой с апельсином домой приехал.
Как только он понял, что обнаружен, сиганул метра на полтора на шкаф и больше я его не видел)))
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33k
ACU900 Полчаса назад
Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!

«Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!»
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.

Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется...
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22k
ЦСКА Час назад
Чет напомнило:
Ссылка www.youtube.com
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