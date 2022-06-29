Как атакуют и дерутся разные животные

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Шутник показал, как ведут себя во время атаки некоторые животные, птицы и насекомые. В большинстве случаев получилось очень похоже.
Когда у тебя богатая фантазия и много свободного времени.
Источник:
АНТИФИШКИ
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