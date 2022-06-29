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Как атакуют и дерутся разные животные

Как атакуют и дерутся разные животные

Автор:
29 июня 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   насекомые   прикол   птицы   
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Шутник показал, как ведут себя во время атаки некоторые животные, птицы и насекомые. В большинстве случаев получилось очень похоже.
Когда у тебя богатая фантазия и много свободного времени.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   насекомые   прикол   птицы   
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1  комментарий
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Дмитрий Час назад
Я сейчас там так хохотался
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Alex Chebrikov

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