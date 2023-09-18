"Палач готов!": школьный трудовик из Казани с помощью кувалды разделался с вейпом, отнятым у ученика

Современные школяры больше не клянчат у взрослых сигаретки - они давно перешли на вейпы. Школьный палач Дмитрич показывает, как следует поступать, если обнаружил, что твой ученик курит во время урока.
"Сейчас состоится казнь вейпа!": учитель труда устроил показательную расправу с отнятой у ученика электронной сигаретой . Выйдя на задний двор школы, преподаватель разбил устройство с помощью кувалды.
Техника безопасности во время казни была на высоте! Преподаватель вооружился защитной маской, а все манипуляции выполнял на расстоянии от наблюдавших за его действиями учениками.
Источник:
Видео быстро завирусилось в соцсетях, однако возникли ли у родителей ребёнка-владельца вейпа имущественные претензии к трудовику, неизвестно. Впрочем, курение на территории школы является административным нарушением, поэтому взрослые вряд ли захотят, чтобы их деточку обвинили в этом проступке. К тому же, далеко не все родители знают о пагубном пристрастии своих отпрысков.
Источник:
- Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив
- Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла
- В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом
- В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи
- "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста
А вот испортить чужую вещь, тут конечно спорно очень. Увидел нарушение? Конечно забери! Но зачем уничтожать? Вернуть родителям было бы правильней. Но у трудовиков редко нормально голова работает.