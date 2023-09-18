"Палач готов!": школьный трудовик из Казани с помощью кувалды разделался с вейпом, отнятым у ученика

Видео быстро завирусилось в соцсетях, однако возникли ли у родителей ребёнка-владельца вейпа имущественные претензии к трудовику, неизвестно. Впрочем, курение на территории школы является административным нарушением, поэтому взрослые вряд ли захотят, чтобы их деточку обвинили в этом проступке. К тому же, далеко не все родители знают о пагубном пристрастии своих отпрысков.