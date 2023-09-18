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"Палач готов!": школьный трудовик из Казани с помощью кувалды разделался с вейпом, отнятым у ученика

"Палач готов!": школьный трудовик из Казани с помощью кувалды разделался с вейпом, отнятым у ученика

Автор:
18 сентября 2023 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   вейп   дети   казнь   курение   школа   электронная сигарета   
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Современные школяры больше не клянчат у взрослых сигаретки - они давно перешли на вейпы. Школьный палач Дмитрич показывает, как следует поступать, если обнаружил, что твой ученик курит во время урока.

"Сейчас состоится казнь вейпа!": учитель труда устроил показательную расправу с отнятой у ученика электронной сигаретой . Выйдя на задний двор школы, преподаватель разбил устройство с помощью кувалды.


Техника безопасности во время казни была на высоте! Преподаватель вооружился защитной маской, а все манипуляции выполнял на расстоянии от наблюдавших за его действиями учениками.

Видео быстро завирусилось в соцсетях, однако возникли ли у родителей ребёнка-владельца вейпа имущественные претензии к трудовику, неизвестно. Впрочем, курение на территории школы является административным нарушением, поэтому взрослые вряд ли захотят, чтобы их деточку обвинили в этом проступке. К тому же, далеко не все родители знают о пагубном пристрастии своих отпрысков.

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Метки: Видео   вейп   дети   казнь   курение   школа   электронная сигарета   
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11  комментариев
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60k
pynh Час назад
Претензии родителей? За то что дитятке курить не дают? Кое у кого будут претензии К родителям.
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172
Абвгд Еёжзиклмн 37 секунд назад
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25k
Сибиряк 9 минут назад
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11k
Б.Касторский 14 минут назад
Хрен знает, я в школе курил как и половина парней в классе. Сам не знаю зачем, может "понтовались" друг перед другом. Не на уроках, за школой. Если начать вспоминать школьные годы, окажется, что и ругать ребят нет морального права.
А вот испортить чужую вещь, тут конечно спорно очень. Увидел нарушение? Конечно забери! Но зачем уничтожать? Вернуть родителям было бы правильней. Но у трудовиков редко нормально голова работает.
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555
Olldd 24 минуты назад
Ни тчего не меняется. У нас так же "трудовик" заставлял выплёвывать жевачку и топтал ее ногами. Вахтеры они живучие.
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12k
Copycat Полчаса назад
я так понимаю учитель просто спалил их придурков с вейпом, курить безусловно плохо, но у моих сверстников которые курили хватало ума желать это в каких то кушарах что бы ни кто из взрослых не видел, каждое новое поколение все тупей и туепей у нас
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5k
Григорий 52 минуты назад
а то что малолетние дебилы сосут пластиковые дилдаки в школе это уже норма?
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19k
Андрей 55 минут назад
Под "Полёт валькирий" нужно было проводить сие действие.
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3k
Василий Афиногенов 59 минут назад
офигели совсем,я про школоту!
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66
ruslan d Час назад
Своя атмосфера
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