Испугался сородича: в нацпарке "Башкирия" сняли на видео ночные купания медведей

На кадрах видно, как зверь купается в большой луже у дерева. В какой-то момент рядом послышался шорох и медведь, испугавшись, поспешил удалиться. Оказалось, что искупаться в ту ночь решил не он один – другой медведь тоже пришел к луже, чтобы поплескаться в воде.