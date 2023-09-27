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Испугался сородича: в нацпарке "Башкирия" сняли на видео ночные купания медведей

Испугался сородича: в нацпарке "Башкирия" сняли на видео ночные купания медведей

Автор:
27 сентября 2023 09:39
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   Медведь   животные   испуг   купание   парк   
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Косолапый решил устроить водные процедуры среди ночи.

На кадрах видно, как зверь купается в большой луже у дерева. В какой-то момент рядом послышался шорох и медведь, испугавшись, поспешил удалиться. Оказалось, что искупаться в ту ночь решил не он один – другой медведь тоже пришел к луже, чтобы поплескаться в воде.

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Метки: Башкирия   Видео   Медведь   животные   испуг   купание   парк   
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