Грязевые ванны: жители Башкирии увидели купающегося в большой луже медведя

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На кадрах видно, как косолапый купается в большой луже. Лежа на спине, дикий зверь чистит свое брюхо и задние лапы. Судя по записи, гигиенические процедуры доставляют медведю массу удовольствия.
Он так увлечен процессом, что даже не замечает автомобиль и направленную на себя камеру.
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