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Грязевые ванны: жители Башкирии увидели купающегося в большой луже медведя

Грязевые ванны: жители Башкирии увидели купающегося в большой луже медведя

Автор:
30 августа 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   животные   купание   лужа   медведь   милота   
877
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На кадрах видно, как косолапый купается в большой луже. Лежа на спине, дикий зверь чистит свое брюхо и задние лапы. Судя по записи, гигиенические процедуры доставляют медведю массу удовольствия.

Он так увлечен процессом, что даже не замечает автомобиль и направленную на себя камеру. 

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Метки: Башкирия   Видео   животные   купание   лужа   медведь   милота   
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3  комментария
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15k
Женя 57 минут назад
После бани хорошо!
Первые три месяца!
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13
DarkSkat93 Час назад
Блин, ему только мочалки и шапочки для душа не хватает
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Покусали мишку паразиты, вот и чистится.
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