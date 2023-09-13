Изящное почёсывание от многодетной медведицы

Видеоловушка заповедника в Приморье запечатлела многодетную медведицу, решившую как следует почесаться. Медвежата внимательно следили за движениями мамы.
Судя по тому, с каким удовольствием она это делает, смысл заключается не только в мечении территории. Похоже, спинка и правда чешется. 😉
Медвежата тоже не теряют время даром. Они внимательно следят за медведицей, робко пытаясь повторить хотя бы часть её движений.
Впереди у них ещё долгий путь взросления – малыши обычно остаются с матерью до 1,5 лет. Отец воспитанием потомства не занимается, и даже может представлять для него опасность, поэтому медвежат растит самка. Иногда вместе с малышами-сеголетками (лончаками) держится прошлогодний детёныш (пестун), который помогает матери в воспитании братьев и сестёр.
Источник:
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