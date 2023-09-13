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Изящное почёсывание от многодетной медведицы

Изящное почёсывание от многодетной медведицы

Автор:
13 сентября 2023 12:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   заповедник   мама   медведица   медвежата   
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Видеоловушка заповедника в Приморье запечатлела многодетную медведицу, решившую как следует почесаться. Медвежата внимательно следили за движениями мамы.

Судя по тому, с каким удовольствием она это делает, смысл заключается не только в мечении территории. Похоже, спинка и правда чешется. 😉
Медвежата тоже не теряют время даром. Они внимательно следят за медведицей, робко пытаясь повторить хотя бы часть её движений.

Впереди у них ещё долгий путь взросления – малыши обычно остаются с матерью до 1,5 лет. Отец воспитанием потомства не занимается, и даже может представлять для него опасность, поэтому медвежат растит самка. Иногда вместе с малышами-сеголетками (лончаками) держится прошлогодний детёныш (пестун), который помогает матери в воспитании братьев и сестёр.


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Метки: Видео   животные   заповедник   мама   медведица   медвежата   
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5  комментариев
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30k
Serg2001 57 минут назад
Надо было фоном "Ламбаду" прикрутить...)
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4k
americos Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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60k
Александр 36 минут назад
Вертится быстрей земля..:-)))
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1k
Миша 37 минут назад
Метит свою территорию. МОЁ!
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12k
НИКТО 54 минуты назад
Изящное почёсывание от многодетной медведицыПосмотреть
Изящное почёсывание от многодетной медведицы
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