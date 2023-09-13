Изящное почёсывание от многодетной медведицы

Судя по тому, с каким удовольствием она это делает, смысл заключается не только в мечении территории. Похоже, спинка и правда чешется. 😉

Медвежата тоже не теряют время даром. Они внимательно следят за медведицей, робко пытаясь повторить хотя бы часть её движений.