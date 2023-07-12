"Я последователь философии "бонизма": Лолита Милявская продолжает троллить Викторию Боню

По мнению Бони, ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть. Лолита Милявская пару недель назад ознакомилась с этими умозаключениями и до сих пор не может прийти в себя. В социальных сетях она опубликовала забавный ролик, где объясняет своему тренеру смысл "бонизма".

Я последователь философии «бонизма», это пошло от Виктории Бони. Я считаю, что умные люди во время беседы, поели. А еда – это что? Это пища для мозга. А мозг потом дает сигнал желудку, а желудок – сигнал кишке. Ты идешь в отхожее место. Чем отличается умный человек от неумного? Неумный все под себя, а умный успевает дойти до отхожего места. Вот такие мы "бонисты".