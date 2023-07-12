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"Я последователь философии "бонизма": Лолита Милявская продолжает троллить Викторию Боню

"Я последователь философии "бонизма": Лолита Милявская продолжает троллить Викторию Боню

Автор:
12 июля 2023 07:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Юмор   интересное   лолита   троллинг   фото   шоу бизнес   
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Виктория Боня прославилась в сети благодаря своим бредовым идеям. Сначала она вещала про 5G, потом пила айяуаску, а теперь рассказывает про мозг, мысли и вселенную. Лолита Милявская наслушалась этого бреда и теперь не может перестать смеяться над Боней.

По мнению Бони, ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть. Лолита Милявская пару недель назад ознакомилась с этими умозаключениями и до сих пор не может прийти в себя. В социальных сетях она опубликовала забавный ролик, где объясняет своему тренеру смысл "бонизма".

Я последователь философии «бонизма», это пошло от Виктории Бони. Я считаю, что умные люди во время беседы, поели. А еда – это что? Это пища для мозга. А мозг потом дает сигнал желудку, а желудок – сигнал кишке. Ты идешь в отхожее место. Чем отличается умный человек от неумного? Неумный все под себя, а умный успевает дойти до отхожего места. Вот такие мы "бонисты".

Забавно, но Виктория Боня или действительно верит в тот бред, что она несёт, или просто очень хорошая актриса.

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Метки: Боня   Юмор   интересное   лолита   троллинг   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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13k
Ivan 45 минут назад
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19k
сеньор Леонсио 12 минут назад
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38
Христофор Бонифатьевич Полчаса назад
"или просто очень хорошая актриса."
А может просто дура?
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Ну пистит всякую хню, ну и пусть, не она первая и не последняя
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3k
Диагноз 2 часа назад
Не первый раз уже читаю здесь о высказываниях Милявской про Боню, завидует она ей что ли, если так внимательно следит за ее жизнью... Что касается меня, не вспоминал бы о них обеих если бы здесь эти новости не читал...
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169
Уверенный пользователь Диагноз 51 минуту назад
видимо завидует
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16k
куджо 2 часа назад
Ну а Агузарову тож ведь накрыло
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Бонька-шмонька

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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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