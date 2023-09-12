Попить не дадите? Неожиданный гость за окном

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Парень увидел за своим окном каранчу (обыкновенная каракара) — одну из самых крупных птиц семейства соколиных. Автор видео не растерялся и угостил птицу.
И попила и поела. В следующий раз с товарищами прилетит.
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