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Попить не дадите? Неожиданный гость за окном

Попить не дадите? Неожиданный гость за окном

Автор:
12 сентября 2023 12:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   добро   животные   каранча   птица   
764
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Парень увидел за своим окном каранчу (обыкновенная каракара) — одну из самых крупных птиц семейства соколиных. Автор видео не растерялся и угостил птицу.

И попила и поела. В следующий раз с товарищами прилетит.

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Метки: Видео   Еда   добро   животные   каранча   птица   
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7  комментариев
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30k
Serg2001 48 минут назад
Деловой птиц...)) Дайте попить, а то чет жрать хочется...)
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40k
Notan Blaine 5 минут назад
Тоже был такой гость, устроил пир на балконе

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8k
Колорад 15 минут назад
Ахренеть, какая красота!
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196
Ви 16 минут назад
Кот отомстит. За миску и за еду. Прячь тапки.
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750
Flint 20 минут назад
Красивый птиц)
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16k
banzai7 Полчаса назад
Похоже, не первый раз прилетает, наверняка ему уже и имя дали)
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116k
parallax 36 минут назад
Так уверенно берёт пищу из рук. Явно ручная от хозяина сбежала.
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