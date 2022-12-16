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Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению

Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению

Автор:
16 декабря 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   зима   птица   спасение   
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Неравнодушный мужчина пришёл на помощь зимородку, примёрзшему лапками к металлическому ограждению. Автор видео отдал частичку своего тепла и спас птице жизнь.
Птица, по всей видимости, села на железку мокрыми лапами. Момент спасения пернатого попал на видео.

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Метки: в мире   видео   добро   животные   зима   птица   спасение   
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12  комментариев
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Своими поступками мы можем сделать этот мир лучше!
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2k
Pill 6 минут назад
Добрые делаются в тишине
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35k
Aleks 10 минут назад
Даже не верится, что такая яркая птичка может жить в средней полосе... А ведь их у нас много, только пугливые, посмотреть на себя редко дают...
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31k
MatveiVainrub 47 минут назад
Зимородок
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3k
DKF Час назад
Доброты пост.
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52k
smakido Час назад
А кто-то очень высоко внимательно смотрит на нас.
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1k
Nick Z 2 часа назад
Тут вон люди лапками примерзают к миллиардам бюджетным, и хрен их уже спасешь. Не излечимо !
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