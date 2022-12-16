Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению

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Неравнодушный мужчина пришёл на помощь зимородку, примёрзшему лапками к металлическому ограждению. Автор видео отдал частичку своего тепла и спас птице жизнь.
Птица, по всей видимости, села на железку мокрыми лапами. Момент спасения пернатого попал на видео.
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