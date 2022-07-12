Вкусный ужин для большой четвероногой компании

275
1
1
Неравнодушные люди готовят вкусные и питательные блюда для собак, а затем угощают четвероногих друзей человека. Пёсики с большим удовольствие принимают съедобные подарки.
Господа, пора ужинать!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Благодаря собаке овдовевший мужчина не грустит и вновь радуется жизни
- Главная солистка: собака подпела фольклорному хору
- Реакция собак на поцелуи хозяев
- Пёс решил немного охладиться
- Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение
Новости партнёров