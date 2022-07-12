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Вкусный ужин для большой четвероногой компании

Вкусный ужин для большой четвероногой компании

Автор:
12 июля 2022 13:27
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Реакция   в мире   видео   добро   животные   позитив   собака   
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Неравнодушные люди готовят вкусные и питательные блюда для собак, а затем угощают четвероногих друзей человека. Пёсики с большим удовольствие принимают съедобные подарки.
Господа, пора ужинать!

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   в мире   видео   добро   животные   позитив   собака   
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2  комментария
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70k
Viktor 38 минут назад
Хорошие люди, зачтётся им.
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Ваня 24 минуты назад

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