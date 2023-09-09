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Всё тайное становится явным, тем более под прицелом камеры видеонаблюдения

Всё тайное становится явным, тем более под прицелом камеры видеонаблюдения

Автор:
09 сентября 2023 12:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в магазине спортивной обуви   деньги   из Костромской области   кладовщик   кража   под прицелом камеры   
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19-летний студент из Костромской области, являясь кладовщиком в магазине спортивной обуви и обладая сведениями о месте хранения выручки магазина, под предлогом осуществления приемки товара остался в служебном помещении в ночное время.

Убедившись, что все сотрудники покинули рабочее место, молодой человек тайно похитил из навесного шкафа денежные средства, принадлежащие коммерческой организации, на сумму 249 тыс. рублей.


Уголовное дело в отношении студента по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) с утвержденным Головинской межрайонной прокуратурой обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.


Причиненный ущерб возмещен фигурантом в полном объеме.

Источник:

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Метки: Видео   в магазине спортивной обуви   деньги   из Костромской области   кладовщик   кража   под прицелом камеры   
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9  комментариев
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26k
Сталкер 22 минуты назад
Всегда поражает запредельная тупость исполняющих подобное.
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36k
Опаньки 4 минуты назад
Нет , ну конечно никто бы не догадался ...
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3k
Pill 13 минут назад
Мозгов просто нет.
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4k
leofox Полчаса назад
Ну, парень к успеху шел...не свезло
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6k
V2.Smirnov Час назад
250000 в навесном шкафу? Надёжнее, чем сейф! Что может пойти на так?
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