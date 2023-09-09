Всё тайное становится явным, тем более под прицелом камеры видеонаблюдения

19-летний студент из Костромской области, являясь кладовщиком в магазине спортивной обуви и обладая сведениями о месте хранения выручки магазина, под предлогом осуществления приемки товара остался в служебном помещении в ночное время.
Убедившись, что все сотрудники покинули рабочее место, молодой человек тайно похитил из навесного шкафа денежные средства, принадлежащие коммерческой организации, на сумму 249 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении студента по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) с утвержденным Головинской межрайонной прокуратурой обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причиненный ущерб возмещен фигурантом в полном объеме.
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