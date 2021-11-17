Таксист украл деньги из кассы магазина

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В украинском городе Одесса таксист воспользовался отсутствием продавца и забрал деньги из кассы магазина. Затем мужчина спокойно сел в свою машину такси и скрылся.
Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения.
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