FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7966 постов • 1254 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Таксист украл деньги из кассы магазина

Таксист украл деньги из кассы магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   деньги   касса   кража   одесса   такси   
78
1
1
В украинском городе Одесса таксист воспользовался отсутствием продавца и забрал деньги из кассы магазина. Затем мужчина спокойно сел в свою машину такси и скрылся.
Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Украина   видео   деньги   касса   кража   одесса   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
winergy2012 24 минуты назад
Он про камеры не в курсе? Пиец хохлы тупое быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе Загадка дня: куда пропала бутылка? Загадка дня: куда пропала бутылка? Кража легким движением руки Кража легким движением руки У побережья Одессы сняли водяной смерч необычной формы У побережья Одессы сняли водяной смерч необычной формы Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

693556



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
220
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
15
102
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
Набирающие популярность в сообществах
105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров
1
3
105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров
Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку
0
2
Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#прикол#дтп#автомир#авто аварии#Ynews#Разное#музыка
#фото#интересное#люди#подборка#картинки#аварии#новости#позитив#Жизнь#дети
#факты#интересно#СССР#автомобили#кино#животные#фотографии#приколы#Москва#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться