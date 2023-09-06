В Подмосковье грабитель отверткой сломал стену магазина, чтобы ограбить кассу

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40-летний грабитель отверткой расковырял дыру в стене торгового павильона, отодвинул преграждающий ему путь холодильник и украл из кассы 18 тысяч рублей.
Вора быстро вычислили по камерам наблюдения и задержали, заведено уголовное дело.
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