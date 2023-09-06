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В Подмосковье грабитель отверткой сломал стену магазина, чтобы ограбить кассу

В Подмосковье грабитель отверткой сломал стену магазина, чтобы ограбить кассу

Автор:
06 сентября 2023 10:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   грабитель   касса   криминал   отвертка   стена   
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40-летний грабитель отверткой расковырял дыру в стене торгового павильона, отодвинул преграждающий ему путь холодильник и украл из кассы 18 тысяч рублей.

Вора быстро вычислили по камерам наблюдения и задержали, заведено уголовное дело.

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Метки: Видео   Подмосковье   грабитель   касса   криминал   отвертка   стена   
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1  комментарий
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Б.Касторский Час назад
Вот что в голове у человека? Лезешь и думаешь, что не будет камеры или что ты такой великий аферист с отверткой, что снимут фильм, который поспорит с "Афера Томаса Крауна" или сколько там друзей Оушена? Но нет, по факту украл 18к, на что хватит? Выпить 2-3 раза? И в тюрьму, как в дом родной, рассказывая, что никогда не прогибался под государство и не работал? Романтика! (С)
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