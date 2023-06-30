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В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился

В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился

Автор:
30 июня 2023 07:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   в мире   грабитель   криминал   майами   
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В Майами, США, камера наблюдения в магазине запечатлела мужчину, который выбрал странный способ маскировки. Злоумышленник решил ограбить торговую точку с коробкой на голове.

Странное происшествие произошло около 4 часов утра. Вору удалось сначала уйти с 19 iPhone и 8 тыс. долларов наличными, общая же сумма награбленного составила 15 тыс. долларов, сообщил NBC владелец магазина Джеремиас Берганца.

На запечатлённых кадрах видно, как мужчина с белой коробкой на голове пытается разбить стеклянную витрину, в которой были выставлены телефоны.

После первой неудачной попытки ему всё же удаётся разбить верхнюю часть витрины, после чего он тут же приступает к сгребанию телефонов в сумку.

Из-за расположения камеры наблюдения разглядеть лицо преступника было невозможно, пока он на мгновение не приподнял коробку, чтобы получше рассмотреть телефоны, которые он брал.

Берганца сказал, что он поделился кадрами кражи с людьми, работающими в торговом центре, где расположен его магазин, попросив всех хорошенько запомнить лицо ворюги.

Позже этот человек был обнаружен пьющим в местном винном магазине с друзьями, в дальнейшем он был арестован вызванными в торговый центр копами городка Майами Гарденс.

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Метки: Видео   США   в мире   грабитель   криминал   майами   
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дмитрий Полчаса назад
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Smiley 17 минут назад
Чёрный?
Ему ничего не будет..
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Fidel

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