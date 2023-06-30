В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился

Странное происшествие произошло около 4 часов утра. Вору удалось сначала уйти с 19 iPhone и 8 тыс. долларов наличными, общая же сумма награбленного составила 15 тыс. долларов, сообщил NBC владелец магазина Джеремиас Берганца.

На запечатлённых кадрах видно, как мужчина с белой коробкой на голове пытается разбить стеклянную витрину, в которой были выставлены телефоны.

После первой неудачной попытки ему всё же удаётся разбить верхнюю часть витрины, после чего он тут же приступает к сгребанию телефонов в сумку.