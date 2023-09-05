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Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина

Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина

Автор:
05 сентября 2023 07:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   в мире   грабитель   криминал   магазин   ограбление   толстяк   
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Мужчина с лишним весом решил ограбить ювелирный магазин, расположенный в американском городе Эль-Монте. Однако преступника постигла неудача.

Мужчина выбрал крайне неудачную цель, решив 2 сентября ограбить ювелирный магазин Meza's Jewelry, расположенный на улице Мейн-стрит в городе Эль-Монте (округ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).

Темнокожий злоумышленник, вооружившись молотком и перцовым баллончиком, попытался разбить пуленепробиваемую витрину в магазине, но семейный подряд, состоящий из трёх родственников, используя кулаки и палку, заставил налётчика ретироваться с места преступления.

Очевидец происшествия запечатлел потасовку, в ходе которой пухлый налётчик лишился верхней части своего гардероба. Прибывшие чуть позже стражи правопорядка, ознакомившись с видеозаписью, приступили к поиску дерзкого преступника.

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Метки: Видео   США   в мире   грабитель   криминал   магазин   ограбление   толстяк   
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7  комментариев
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116k
parallax 58 минут назад
В BLM будут возмущены жёстким обращением с негром.
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2k
Сергей Викторович 3 минуты назад
Ведущая выглядит максимально неестественно...
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43k
Валерий 14 минут назад
такой толпой они могли его на сало переплавить, как то слабовато побили
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47k
Aleksandr 18 минут назад
Как снять негра с дерева?
Перерезать веревку. (с) древний, но как никогда актуальный анекдот
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4k
Alex 40 минут назад
Какая жестокость. Негра ни за что избили
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