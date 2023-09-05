Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина

Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США

Владелец магазина не позволил грабителю сбежать

В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился

В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски

Гнусное нападение на двух туристов в Новом Орлеане

Преступник на свою беду решил ограбить магазин, в котором работала мама и дочь