Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина

Мужчина с лишним весом решил ограбить ювелирный магазин, расположенный в американском городе Эль-Монте. Однако преступника постигла неудача.
Мужчина выбрал крайне неудачную цель, решив 2 сентября ограбить ювелирный магазин Meza's Jewelry, расположенный на улице Мейн-стрит в городе Эль-Монте (округ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).
Темнокожий злоумышленник, вооружившись молотком и перцовым баллончиком, попытался разбить пуленепробиваемую витрину в магазине, но семейный подряд, состоящий из трёх родственников, используя кулаки и палку, заставил налётчика ретироваться с места преступления.
Очевидец происшествия запечатлел потасовку, в ходе которой пухлый налётчик лишился верхней части своего гардероба. Прибывшие чуть позже стражи правопорядка, ознакомившись с видеозаписью, приступили к поиску дерзкого преступника.
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