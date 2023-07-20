Советские фильмы, которые стали самыми кассовыми в истории СССР

Внезапный вопрос: а знаете ли вы, какой советский фильм является самым кассовым? Если вдруг не знаете, то вам очень повезло, так как эти данные есть, и мы покажем вам аж топ-10 самых успешных отечественных фильмов в истории советского проката.
Подогревая ваш интерес, отметим, что в первой десятке больше всего комедий, аж 4 штуки. Кроме того, две мелодрамы и два военных фильма, а вот лидером стал представитель, вероятно, самого неожиданного жанра для советского кино — боевика. Догадались, о какой картине идёт речь?
Но пойдём по порядку.
10 место: «А зори здесь тихие…» (1973)
Количество зрителей: 66 млн (в СССР вёлся подсчёт не собранной суммы, а количества зрителей)
Кинопоиск: 8.5
9 место: «Новые приключения неуловимых» (1969)
Количество зрителей: 66,2 млн
Кинопоиск: 7.9
8 место: «Щит и меч» (1968)
Количество зрителей: 68,3 млн
Таких высот достигла самая первая часть «Без права быть собой». Всего фильм состоял из четырёх эпизодов, которые показывали в кинотеатрах с 19 августа по 3 сентября 1968 года.
Кинопоиск: 8.3
7 место: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Количество зрителей: 69,6 млн
Кинопоиск: 8.7 (самая высокая зрительская оценка в списке)
6 место: «Экипаж» (1980)
Количество зрителей: 71,1 млн
Кинопоиск: 8.1
5 место: «Свадьба в Малиновке» (1967)
Количество зрителей: 74,6 млн
Кинопоиск: 8.1
4 место: «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (1967)
Количество зрителей: 76,5 млн
Кинопоиск: 8.5
3 место: «Бриллиантовая рука» (1969)
Количество зрителей: 76,7 млн
Кинопоиск: 8.5
Кстати, а где «Иван Васильевич меняет профессию»? Он же дальше в списке, да? Удивительно, но нет — он лишь 17-й с 60,7 млн зрителей.
2 место: «Москва слезам не верит» (1980)
Количество зрителей: 84,4 млн
Кинопоиск: 8.4
И это не лидер советского проката даже в 1980 году! Зато в 1981 фильм получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
1 место: Пираты XX века (1980)
Количество зрителей: 87,6 млн
Кинопоиск: 7.4 (самая низкая зрительская оценка во всём списке)
Какой фильм из списка самых кассовых ваш любимый? Может, на какой-то из них вы ходили в кинотеатр?
Источник:
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