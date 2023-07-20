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Советские фильмы, которые стали самыми кассовыми в истории СССР

Советские фильмы, которые стали самыми кассовыми в истории СССР

Автор:
20 июля 2023 09:54
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   кино   любимые актеры   сборы   советское кино   фильм   
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Внезапный вопрос: а знаете ли вы, какой советский фильм является самым кассовым? Если вдруг не знаете, то вам очень повезло, так как эти данные есть, и мы покажем вам аж топ-10 самых успешных отечественных фильмов в истории советского проката.

Подогревая ваш интерес, отметим, что в первой десятке больше всего комедий, аж 4 штуки. Кроме того, две мелодрамы и два военных фильма, а вот лидером стал представитель, вероятно, самого неожиданного жанра для советского кино — боевика. Догадались, о какой картине идёт речь?

Но пойдём по порядку.


10 место: «А зори здесь тихие…» (1973)

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Количество зрителей: 66 млн (в СССР вёлся подсчёт не собранной суммы, а количества зрителей)

Кинопоиск: 8.5


9 место: «Новые приключения неуловимых» (1969)

Количество зрителей: 66,2 млн

Кинопоиск: 7.9


8 место: «Щит и меч» (1968)

Количество зрителей: 68,3 млн

Таких высот достигла самая первая часть «Без права быть собой». Всего фильм состоял из четырёх эпизодов, которые показывали в кинотеатрах с 19 августа по 3 сентября 1968 года.

Кинопоиск: 8.3


7 место: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Количество зрителей: 69,6 млн

Кинопоиск: 8.7 (самая высокая зрительская оценка в списке)


6 место: «Экипаж» (1980)

Количество зрителей: 71,1 млн

Кинопоиск: 8.1


5 место: «Свадьба в Малиновке» (1967)

Количество зрителей: 74,6 млн

Кинопоиск: 8.1


4 место: «Кавказская пленница, или Новые приключения

Шурика» (1967)

Количество зрителей: 76,5 млн

Кинопоиск: 8.5


3 место: «Бриллиантовая рука» (1969)

Количество зрителей: 76,7 млн

Кинопоиск: 8.5

Кстати, а где «Иван Васильевич меняет профессию»? Он же дальше в списке, да? Удивительно, но нет — он лишь 17-й с 60,7 млн зрителей.


2 место: «Москва слезам не верит» (1980)

Количество зрителей: 84,4 млн

Кинопоиск: 8.4

И это не лидер советского проката даже в 1980 году! Зато в 1981 фильм получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.


1 место: Пираты XX века (1980)

Количество зрителей: 87,6 млн

Кинопоиск: 7.4 (самая низкая зрительская оценка во всём списке)


Какой фильм из списка самых кассовых ваш любимый? Может, на какой-то из них вы ходили в кинотеатр?

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Метки: СССР   актеры   кино   любимые актеры   сборы   советское кино   фильм   
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12  комментариев
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3k
Alex 38 минут назад
Интересно почему современные супер-мега креативные режиссеры не могут снять ничего подобного? Притом, что цензуры нет вообще.
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5k
Наталья 9 минут назад
Из всех вышеперечисленных горячо любимых фильмов, как ни странно, не люблю только "пиратов"
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2M
Иван Кемеров Полчаса назад
Пираты - Кинопоиск: 7.4 (самая низкая зрительская оценка во всём списке) - вкусы сильно изменились.
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