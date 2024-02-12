Первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

11 февраля 2024 года состоялся 58-й «Супербоул» — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. В перерыве матча зрителям как и всегда продемонстрировали кинотрейлеры, а также всевозможную рекламу. Одной из главных премьер среди трейлеров стал первый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха». Хью Джекман вернулся к своей культовой роли.