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Первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Автор:
12 февраля 2024 10:55
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Дэдпул   кино   росомаха   трейлер   фильм   
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11 февраля 2024 года состоялся 58-й «Супербоул» — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. В перерыве матча зрителям как и всегда продемонстрировали кинотрейлеры, а также всевозможную рекламу. Одной из главных премьер среди трейлеров стал первый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха». Хью Джекман вернулся к своей культовой роли.

  • В трейлере продемонстрировали зачин сюжета и несколько боевых сцен, а также главных героев в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.
  • Помимо Рейнольдса и Джекмана, ключевые роли в фильме исполнили Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и Мэттью Макфэдиен. Режиссёром картины выступил Шон Леви («Прибытие», «Очень странные дела»).
  • Авторы фильма пока не раскрывали его сюжет. Судя по опубликованным ранее материалам, Дэдпул и Росомаха отправятся в путешествие по нескольким вселенным.

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Метки: Видео   Дэдпул   кино   росомаха   трейлер   фильм   
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11  комментариев
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Отвратительный Мужик Час назад
Ждал этот фильм и надеюсь будет годнота. Но надежны слабые так как после мстителей было одно дерьмо без исключений .
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58k
zloykoyot 53 минуты назад
А голливуд продолжает снимать говны по мотивам супергероев. Интересно, согласно повесточке, они там трахаться будут? И почему они не негры?
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Fidel

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