Первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

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11 февраля 2024 года состоялся 58-й «Супербоул» — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. В перерыве матча зрителям как и всегда продемонстрировали кинотрейлеры, а также всевозможную рекламу. Одной из главных премьер среди трейлеров стал первый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха». Хью Джекман вернулся к своей культовой роли.
- В трейлере продемонстрировали зачин сюжета и несколько боевых сцен, а также главных героев в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.
- Помимо Рейнольдса и Джекмана, ключевые роли в фильме исполнили Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и Мэттью Макфэдиен. Режиссёром картины выступил Шон Леви («Прибытие», «Очень странные дела»).
- Авторы фильма пока не раскрывали его сюжет. Судя по опубликованным ранее материалам, Дэдпул и Росомаха отправятся в путешествие по нескольким вселенным.
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