Джеки Чан не смог сдержать слёз, увидев нарезку из своих старых фильмов

Он всегда говорил, что готов рискнуть жизнью ради красивого кадра. И рисковал. А уж сколько раз он получал переломы и другие травмы, выполняя тот или иной сложный трюк на съемочной площадке! За карьеру актёр снялся в более чем 100 отечественных и международных фильмах, в том числе в таких киношедеврах, как "Вокруг света за 80 дней" (США / Германия / Ирландия / Великобритания, 2004) и трех сериях "Час Пика" (США, 1998-2007).





Дебютировал Джеки Чан в фильме "Большой и маленький Вонг Тин Бар" (Гонконг, 1962). Тогда ему было восемь лет, и он еще не задумывался об актёрской карьере и о том, что станет звездой фильмов с боевыми искусствами. Примечательно, что Чан всегда старался играть только положительных персонажей и даже избегал ругаться в фильмах, т.к. всегда хотел служить примером для детей. В отличие от Брюса Ли, лупившего злодеев с максимально серьезным выражением лица, он избрал другой образ - этакий добряк, который вляпывается в истории и будто случайно совершает головокружительные трюки. Большинство из них он придумывал сам и выполнял тоже самостоятельно. Хотя дублеры у актёра все-таки были. Однако им доверялось только что-то самое примитивное типа вождения авто, чтобы в это время Чан мог отдохнуть. Также он делегировал свои обязанности дублёрам, когда собственные умения не позволили сняться в сцене, где герою Чана пришлось ехать на скейтборде в "Закусочной на колесах" или на мотоцикле в "Доспехах Бога — 2: Операция "Кондор".



