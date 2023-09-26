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Так в Голливуде снимают опасные сцены с транспортом, не рискуя актерами

Так в Голливуде снимают опасные сцены с транспортом, не рискуя актерами

Автор:
26 сентября 2023 10:57
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   голливуд   кино   опасные сцены   съемка   транспорт   фильм   
969
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Под команды постановщика специально обученный человек вертит пульт здоровенного манипулятора, на который крепится автомобиль, мотоцикл, катер или даже вертолет.


С помощью этой штуки снимали в том числе эпизоды из «Дневной смены», «Девушки с татуировкой дракона» и «Волка с Уолл-стрит».

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Метки: Видео   голливуд   кино   опасные сцены   съемка   транспорт   фильм   
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9  комментариев
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3k
Serg 13 минут назад
Последние годы фильмы смотреть уже не особо интересно, когда понимаешь, что больше половины это компьютерная графика и съёмки на хромакее. Кино потеряло живую игру, а это и было самое интересное.
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32k
БамбарбияКиргуду 19 минут назад
Айяйяй,везде сплошной обман.
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21k
иванов дмитрий 37 минут назад
извините , а человек с джойстиком , баба или мужик ?
судя по рукам -мужик
судя по сиськкам 2-3 размера - баба
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60k
pynh 43 минуты назад
Могли бы негров-дублеров использовать и не рисковать актерами. Вышло бы дешевле.
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89
ruslan d 45 минут назад
Круто , интересно у нас есть подобные штуки ?
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89
ruslan d иванов дмитрий 5 минут назад
Ну там совершенно не понятно это действо было ...
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