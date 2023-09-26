Так в Голливуде снимают опасные сцены с транспортом, не рискуя актерами

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Под команды постановщика специально обученный человек вертит пульт здоровенного манипулятора, на который крепится автомобиль, мотоцикл, катер или даже вертолет.
С помощью этой штуки снимали в том числе эпизоды из «Дневной смены», «Девушки с татуировкой дракона» и «Волка с Уолл-стрит».
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судя по рукам -мужик
судя по сиськкам 2-3 размера - баба
Мол зачем бешеные деньги тратить , лучше компьюторной графикой заменить.