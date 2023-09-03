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Японский орнитолог целый год ходил в лес в огромной маске птицы, чтобы выучить птичий язык

Японский орнитолог целый год ходил в лес в огромной маске птицы, чтобы выучить птичий язык

Автор:
03 сентября 2023 10:14
Сообщество : Наука
Метки: Тошитака Сузуки   Япония   забавно   маска птицы   провал   птицы   ученный   
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Тошитака Сузуки всю свою жизнь посвятил изучению языка синиц и решил провести эксперимент: на протяжении года он посещал ближайшие леса Токио, надевал маску птицы и проводил несколько часов, выжидая, когда синицы проявят интерес и он сможет с ними поговорить.

На такой шаг учёный Тошитака Сузуки пошёл потому что однажды попал в «чёрный список» у стаи синиц. Для одного из своих исследований мужчине пришлось взвесить птенцов синиц и с тех пор щебетание птиц при виде учёного было «предупреждающим об опасности и взволнованным»


Тогда сверхразум решил попробовать обмануть птиц, напялив на голову огромную маску птицы, чтобы попытаться подобраться к стае поближе и изучить их щебетание. Но за целый год такого маскарада ничего не изменилось, а синицы все так же избегали учёного, даже в маске.


У этих учёных явно слишком много свободного времени

Источник:

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Метки: Тошитака Сузуки   Япония   забавно   маска птицы   провал   птицы   ученный   
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4  комментария
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11k
Летучий Мыш 48 минут назад
Фига себе ученый, учит язык синиц, а маску голубя напялил.
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257
danieldewitte 10 минут назад
Тут не надо знать синичий язык чтобы догадаться, что сказали синицы глядя на суперголубя
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20k
сеньор Леонсио 40 минут назад
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47k
Максим Т. 44 минуты назад
Да... Фукусима не прошла даром...
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