Японский орнитолог целый год ходил в лес в огромной маске птицы, чтобы выучить птичий язык

Тошитака Сузуки всю свою жизнь посвятил изучению языка синиц и решил провести эксперимент: на протяжении года он посещал ближайшие леса Токио, надевал маску птицы и проводил несколько часов, выжидая, когда синицы проявят интерес и он сможет с ними поговорить.
На такой шаг учёный Тошитака Сузуки пошёл потому что однажды попал в «чёрный список» у стаи синиц. Для одного из своих исследований мужчине пришлось взвесить птенцов синиц и с тех пор щебетание птиц при виде учёного было «предупреждающим об опасности и взволнованным»
Тогда сверхразум решил попробовать обмануть птиц, напялив на голову огромную маску птицы, чтобы попытаться подобраться к стае поближе и изучить их щебетание. Но за целый год такого маскарада ничего не изменилось, а синицы все так же избегали учёного, даже в маске.
У этих учёных явно слишком много свободного времени
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