Японский орнитолог целый год ходил в лес в огромной маске птицы, чтобы выучить птичий язык

На такой шаг учёный Тошитака Сузуки пошёл потому что однажды попал в «чёрный список» у стаи синиц. Для одного из своих исследований мужчине пришлось взвесить птенцов синиц и с тех пор щебетание птиц при виде учёного было «предупреждающим об опасности и взволнованным»

Тогда сверхразум решил попробовать обмануть птиц, напялив на голову огромную маску птицы, чтобы попытаться подобраться к стае поближе и изучить их щебетание. Но за целый год такого маскарада ничего не изменилось, а синицы все так же избегали учёного, даже в маске.

У этих учёных явно слишком много свободного времени