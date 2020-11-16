Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки

Птица появилась в семье Владислава в 2018 году:



"Эта забавная «зверюга» свалилась нам на голову в виде гнезда со спиленного дерева. Птенцу было от роду максимум 5-7 дней. Вооружившись гуглом и терпением, мы приняли вызов по выкармливанию данной особи."