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Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки

Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 12:09
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   прикол   птица   птицы   сорока   юмор   
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Житель Самары Владислава Иотенко рассказал о минусах и плюсах совместной жизни с сорокой по кличке Винч. Сделал он с помощью забавного трека в жанре хип-хоп от лица самой птицы.

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Метки: видео   животные   забавно   прикол   птица   птицы   сорока   юмор   
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3  комментария
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3k
SSD 38 минут назад
Кто посмотрит, напишите, дрищет она в лоток?
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16k
Андрей Иванов SSD Полчаса назад
Это птица. Где сидит, там и дрищет
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18k
shevanez Полчаса назад
Сразу вспомнился этот мульт.
Ссылка www.youtube.com
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