Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки

Житель Самары Владислава Иотенко рассказал о минусах и плюсах совместной жизни с сорокой по кличке Винч. Сделал он с помощью забавного трека в жанре хип-хоп от лица самой птицы.
Птица появилась в семье Владислава в 2018 году:
"Эта забавная «зверюга» свалилась нам на голову в виде гнезда со спиленного дерева. Птенцу было от роду максимум 5-7 дней. Вооружившись гуглом и терпением, мы приняли вызов по выкармливанию данной особи."
"Эта забавная «зверюга» свалилась нам на голову в виде гнезда со спиленного дерева. Птенцу было от роду максимум 5-7 дней. Вооружившись гуглом и терпением, мы приняли вызов по выкармливанию данной особи."
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