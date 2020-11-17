Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца

Двое приятелей из Австралии отправились на природу, чтобы культурно отдохнуть и вкусно поесть. Один из мужчин решил запечатлеть своего друга с колбаской и пивом в руках, однако внезапно появившаяся кукабара переключила всё внимание на себя.

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