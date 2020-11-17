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Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца

Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 10:44
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   воровство   животные   кража   кукабара   птица   птицы   
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Двое приятелей из Австралии отправились на природу, чтобы культурно отдохнуть и вкусно поесть. Один из мужчин решил запечатлеть своего друга с колбаской и пивом в руках, однако внезапно появившаяся кукабара переключила всё внимание на себя.

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Метки: австралия   видео   воровство   животные   кража   кукабара   птица   птицы   
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Колька Валеркин сын 52 минуты назад
«Нет ничего лучше, чем выпить пива и …» все правильно, пей пиво, а холестерин и всякие жиры природа сама уничтожит)))
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479
Gleb_Skameikin Полчаса назад
Хахаха- Закуска? Классная реакция
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