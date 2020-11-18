Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды

Сорока наткнулась на бутылку с водой, но не смогла утолить свою жажду из-за небольшого количества жидкости. Тогда умная птица начала кидать в емкость камушки, чтобы уровень воды поднялся до нужного ей уровня.
Остается только похвалить явно знакомую с басней «Ворона и кувшин» птицу.
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