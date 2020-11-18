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Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды

Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 11:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   китай   птица   птицы   сообразительность   сорока   
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Сорока наткнулась на бутылку с водой, но не смогла утолить свою жажду из-за небольшого количества жидкости. Тогда умная птица начала кидать в емкость камушки, чтобы уровень воды поднялся до нужного ей уровня.

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Метки: видео   животные   интересно   китай   птица   птицы   сообразительность   сорока   
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3  комментария
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
фу. пить с горла это моветон
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3k
SSD 2 часа назад
Умная бы уронила бутылку, эта еще молодая, не опытная)
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2k
Core SSD 2 часа назад
И пролила бы все
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Mr.Adamson

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