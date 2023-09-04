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Водитель захотел дать «пять» медведю, а косолапый решил ответить

Водитель захотел дать «пять» медведю, а косолапый решил ответить

Автор:
04 сентября 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   забавно   курилы   пять   
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Жители Курил встретили медведя на пути к бухте Касатка на Итурупе. Мужчина просунул руку из автомобиля, предложив косолапому дать «пять».

В этот момент медведь двинулся в сторону жителей Курил, мужчина испугался и нажал на газ.

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Метки: Видео   Медведь   животные   забавно   курилы   пять   
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10  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
Он подумал, что рука это тоже вкусно.
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526
ruslan d 20 минут назад
Ума палата ...
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3k
Pioner76 44 минуты назад
Если человек идиот, то это на долго.
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1k
олег 45 минут назад
Без печеньки ,добро пожаловать отсюда.
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37k
russger 53 минуты назад
Такое ощущение, что подобные "операторы" никогда не видели видео в интернете, что мишка может с рукой сделать
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1k
Vergüenza Ajena 55 минут назад
Мишка подумал что рука - это предлагаемое лакомство.
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62k
doker Час назад
Из...
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ACU900 Час назад
Жаль, у него в машине балалайки не оказалось, так бы Мишка что нибудь сыграл...
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3k
kca-opa Час назад
Все подобные ролики с медвежатами, может потому, что медведь в 400кг весом шутить не будет? Разорвёт и гражданина и автомобиль на лоскуты?
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