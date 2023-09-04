Водитель захотел дать «пять» медведю, а косолапый решил ответить

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Жители Курил встретили медведя на пути к бухте Касатка на Итурупе. Мужчина просунул руку из автомобиля, предложив косолапому дать «пять».
В этот момент медведь двинулся в сторону жителей Курил, мужчина испугался и нажал на газ.
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