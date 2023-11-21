Жительница Севастополя украла тыкву из палисадника

768
1
1
Жители частотного дома, расположенного в Севастополе по улице Кулакова, 6, пожаловались на местную жительницу, которая под покровом ночи похитила тыкву из палисадника.
Поступок крымчанки моментально получил общественное порицание в соцсетях, как только видео было опубликовано.
«Увидела за забором частного дома композицию из тыкв. Забор и чужая частная собственность абсолютно не смутила молодую мать. Может одумается, а то в другой раз и заявят», — написал авто публикации в соцсетях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии
- Гордая и величественная походка кота
- Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть
- Наглый медведь устроил переполох на участке
- Музыкальный немецкий язык
Новости партнёров
реклама