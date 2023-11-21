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Жительница Севастополя украла тыкву из палисадника

Жительница Севастополя украла тыкву из палисадника

Автор:
21 ноября 2023 09:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Севастополь   в мире   забавно   забор   кража   тыква   
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Жители частотного дома, расположенного в Севастополе по улице Кулакова, 6, пожаловались на местную жительницу, которая под покровом ночи похитила тыкву из палисадника.

Поступок крымчанки моментально получил общественное порицание в соцсетях, как только видео было опубликовано.


«Увидела за забором частного дома композицию из тыкв. Забор и чужая частная собственность абсолютно не смутила молодую мать. Может одумается, а то в другой раз и заявят», — написал авто публикации в соцсетях.

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Метки: Видео   Севастополь   в мире   забавно   забор   кража   тыква   
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2  комментария
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Илья 45 минут назад
Хорошо бы 100 часов общественных работ дали этой дуре. Если спустить то в следующий раз может украсть что то покрупнее и присесть на долго.
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Viktor 11 минут назад
Объясните, что такое "частотный" дом, а то я мал-мал отстал от жизни.

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